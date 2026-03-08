我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊先發投手「台灣金孫」古林睿煬今日開局展現宰制力，狂飆156公里火球驚艷全場。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.8）

▲賽後，領軍率先轟出首支全壘打的張育成以及比賽後半段膠著時刻登板的「大心臟」年輕投手孫易磊都感動落淚。（圖／翻攝自愛爾達體育轉播）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（8）日上演最熱血的一戰，昨晚才剛與日本隊鏖戰至深夜的韓國隊，今日中午隨即迎戰中華隊。雙方展現極高韌性，戰況猶如雲霄飛車般「逆轉再逆轉」，不僅讓東京巨蛋湧入超過4萬名滿場觀眾，連日本球迷都紛紛驚呼：「這場比賽簡直比日本隊的比賽還精彩。」最終中華隊以5：4在第10局突破僵局制中拿下經典賽交手韓國的首次勝利。賽後，今日率先開轟的張育成、中繼登板守下戰局的孫易磊都不禁落下男兒淚。中華隊今日開局氣勢如虹，2局上由「國防部長」張育成率先發威，面對韓國傳奇左投柳賢振，轟出一發左中外野方向的特大號陽春砲，幫助台灣首開紀錄。防守端則由「台灣金孫」古林睿煬掛帥，他在前4局展現強大的宰制力，讓韓國打線一籌莫展。直到5局下，南韓隊才趁著中華隊換投之際，利用連續安打與內野滾地球追平比分。6 局上，台灣小將鄭宗哲展現旅美身價，從韓國強投郭彬手中敲出超前轟，讓現場台灣球迷陷入瘋狂。然而，韓國隊並未就此放棄。曾創下KBO史上最年輕「30轟、30盜」紀錄的天才打者金倒永，在6局下隨即回敬一發直達左外野看台的逆轉兩分砲。雙方纏鬥至8局，中華隊再度發揮韌性，從南韓投手丹寧（Dane Dunning）手中敲出兩分砲奪回領先。但 8 局下半南韓隊再次展現韌勁，金慧成保送上壘後，手感火燙的金倒永擊出右中外野二壘安打追平比數。兩隊激戰9局仍以4：4不分勝負，進入緊張的延長加賽。進入第10局，中華隊在上半局先攻下1分，下半局韓國面對曾峻岳的關門返工無果吞下敗仗。賽後，領軍率先轟出首支全壘打的張育成以及比賽後半段膠著時刻登板的「大心臟」年輕投手孫易磊都感動落淚。本場比賽的先發投手古林睿煬也在賽後接受訪問談起這場比賽時激動落淚，表示：「如果能打出一場感動自己的比賽，我想大家也會被感動。相信這是場讓人感動的比賽。」儘管這場比賽並非日本隊出賽，但東京巨蛋依舊湧入超過4萬名球迷。這種不到24小時內連續上演高強度對決的劇本，讓社群媒體X瞬間炸鍋。不少日本網友紛紛留言：「韓國隊24小時內打出兩場超精彩比賽，體力太驚人」、「台灣對韓國的熱度簡直異乎尋常」、「這絕對是會名留青史的熱戰」、「比看日本隊比賽還熱血」。