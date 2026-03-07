我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊稍早WBC經典賽14：0擊敗捷克，除搶下本屆賽會首勝，幾乎確定下屆不用從資格賽打起之外，也仍保有晉級資格，本屆經典賽預賽採用單循環5取2晉級制度，除4戰全勝保底分組第一晉級之外，就連3勝都不一定確定晉級。中華隊前2天先後輸給澳洲、日本，經典賽2敗開局，雖未提前淘汰，但晉級也只剩下最後一條路能走，就是剩下2戰得全贏、然後寄望韓國收官戰擊敗澳洲，形成台、韓、澳3國拚失分率的混戰局面。中華隊本場克服晚接午壓力，提前七局擊敗捷克，等於為晉級之路踏出重要一步，尤其本戰打線終於解放，全場狂掃11安打、攻下14分，以回升氣勢與足夠投手戰力，迎接明天午場與韓國的決一死戰。以日本4連勝為前提，若中華隊明天擊敗韓國，韓國最終戰又贏目前2勝、暫居第一的澳洲，台灣、韓國、澳洲屆時將同為2勝2敗，3國得比拚彼此對戰時的「失分率」，目前中華隊首戰對澳洲丟掉3分陷入劣勢，因而明戰對韓國除了得贏球，還要全力壓低失分，然後仰賴韓、澳9日交手時，形成兩隊高比分混戰、最終韓國贏球，中華隊就能靠著最低「失分率」，與日本一起晉級複賽。