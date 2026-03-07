我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今（7）日交手捷克，沉悶已久的打線終於復甦，全場狂敲11安打、攻下14分，提前七局勝出，確保仍有晉級資格，賽後中華隊王牌之一的古林睿煬談到本場印象最深刻的時刻，特別點名就是滿場台灣球迷，「他們把這裡（東京巨蛋）喊成主場，每次聽到他們的加油聲都快哭了，真的很感動，希望讓他們覺得，來這一趟是很值得的。」中華隊本次前往東京參戰經典賽，台灣球迷愛相隨，首戰對澳洲，東京巨蛋幾乎滿場都是台灣球迷，今日打捷克時，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上滿貫砲，更是點燃全場台灣球迷。「印象最深刻的是台灣球迷，他們把這裡（東京巨蛋）喊成主場，每次聽到他們的加油聲都快哭了，真的很感動。」古林睿煬受訪時也特別點出這件事，「很希望我們有所表現，希望讓他們覺得：來這一趟是很值得的，也有鼓舞到他們。」中華隊經典賽前2戰都無緣奪勝，全隊都像燜著一股氣，今天終於解放，古林睿煬笑說，「大家都希望有好結果，但人生就是這樣，不可能一直很順遂，重點是怎麼看待失敗，而且我們也沒有時間悲傷，因為比賽是一直在進行的。」「所以今天贏球是一劑強心針，明天還有一場比賽，我們會全力加油。」當被問到明戰若對上韓國時，會以什麼心態備戰時，古林睿煬則回應，「平常做什麼就是做什麼，就是一場比賽，不用有太多壓力。」