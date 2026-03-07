我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費爾柴德的母親來自台灣台中，這讓他具備代表台灣出賽的資格。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲ 在對戰澳洲與日本的前2場預賽中，費爾柴德合計5打數沒有安打，並吞下4次三振。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

▲中華隊WBC連2場掛蛋！籃籃急召台灣球迷：比數如何都不要放棄應援（圖／籃籃IG@lan0716）

2026年WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽進入關鍵時刻，面臨背水一戰壓力的大中華隊，今（7）日在面對捷克隊的比賽中展現強烈企圖心。首局鄭宗哲與費爾柴德（Stuart Fairchild）接連發動小球戰術，靠著突襲短打、雙盜壘及對手傳球失誤，終於攻下本屆賽會台灣隊的第1分。隨後張育成補上安打，首局便取得2：0領先。《NOWNEWS》也為讀者整理費爾柴德個人資訊，包括他為何叫「費仔」、攻守表現、個人生涯成就供參考。第2局上半攻勢再起，擔綱指定打擊的費爾柴德在滿壘局面下，鎖定捷克投手諾瓦克一顆時速83.2英里的變速球，一棒掃出左中外野方向的大滿貫。這發全壘打擊球初速高達104.6英里、飛行距離389英尺、擊球仰角31度，直接將比分擴大至6：0。費爾柴德的母親來自台灣台中，這讓他具備代表台灣出賽的資格。由於其中文譯名首字為「費」，台灣球迷與隊友便親切地稱呼他為「費仔」。早在上一屆經典賽時，中華隊就曾徵詢過他的意願，但他當時為了爭取大聯盟開季名單而婉拒。2026年他終於披上中華隊戰袍，這不僅是他首次代表國家隊出賽，也是他透過棒球與母親的故鄉產生最深刻的連結。費爾柴德自2021年首度升上大聯盟後，成為美職有名的「浪人」，陸續效力過響尾蛇、水手、巨人、勇士、光芒及守護者等隊伍。守備端他擁有頂尖的衝刺速度，經常在中外野上演沒收全壘打或高難度飛撲美技，是防線上的安定力量。打擊端具備不俗的長打爆發力，特別是在對付左投手時頗有心得，屬於能跑能打的優質外野手。在對戰澳洲與日本的前2場預賽中，費爾柴德合計5打數沒有安打，並吞下4次三振。儘管帳面成績不佳，但他前2場比賽都曾擊出極具威脅性的深遠界外全壘打。他賽前受訪時表示，雖然結果不如預期，但打擊感覺正朝著正確的方向前進。今天教練團將他從外野移至指定打擊以減輕守備負擔，他也立刻用火燙的滿貫砲一掃前2戰的悶氣，證明自己的大聯盟實力！史都華·費爾柴德(Stuart Fairchild)的母親Mimi出生於台灣台中，在12歲時隨家人移民美國。雖然他從小在美國西雅圖長大，但一直與台灣有著深厚的連結。他透露這次決定代表中華隊出戰2026年WBC世界棒球經典賽，除了想在國際賽場證明實力，更是為了替母親的故鄉爭光。除了在球場上拚戰，史都華·費爾柴德在場下也有著幸福的家庭生活。費爾柴德身高180公分，外表相當俊俏，不過他已經與相戀多年的妻子Hanna完成終身大事，兩人婚禮在希臘舉行。Hanna經常到球場為他打氣，一同出席球隊舉辦的活動。在本屆賽事的場邊，史都華·費爾柴德還意外造就了一個引發熱議的溫馨插曲。在昨天對戰日本隊的比賽中，他在第6局的關鍵時刻一棒掃出左外野方向的深遠飛球，當時場邊的啦啦隊女孩籃籃被轉播鏡頭捕捉到雙手緊握、閉眼祈禱這是一發全壘打的揪心畫面。雖然最終該球被判定為界外球，讓全台球迷大嘆可惜，但這股隨時能一棒改變戰局的爆發力，已徹底點燃球迷的熱情。