2026世界棒球經典賽（WBC）今（7）日上午11點，中華隊迎戰捷克，昨日中華隊以0:13被王者日本擊潰，以0勝2敗落入C組墊底。今日中華隊將對上同樣兩敗的捷克，中華隊是否能拿下關鍵勝利，全台球迷都高度關注。如果沒有訂閱Hami Video、愛爾達體育，其實也能透過YouTube主播、賽評的直播台聽球賽，沒有球賽畫面，只會有主播台鏡頭，透過講解來追球賽。《NOWNEWS》整理多個主播直播台YouTube連結，想要即時追「台捷大戰」大戰，點進去就能聽球賽。
2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」
中華隊隸屬C組跟澳洲、捷克、日本、韓國進行小組賽搶2晉級，雖然昨天被日本擊敗，今天上午11點將全力以赴對上同樣2敗的捷克，一起繼續幫中華隊加油吧！
3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）
3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）
經典賽主播台直播連結
【直播/野球名人房】台灣VS捷克2026WBC 世界棒球經典賽 東哥 洪總陪你同看！ ｜NOWNEWS（連結直接點）
W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 中華VS捷克 3/7 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽（連結直接點）
【完整公開】LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽 中華VS捷克（直播聊天室）主播：楊正磊、球評：潘忠韋（連結直接點）
【經典賽主播球評陪你看】轉播室現場~🥳🥳🥳 Feat.張立群、陳師正、陳子軒｜2026.3.7｜捷克 vs 中華（連結直接點）
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
