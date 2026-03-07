我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡本文重點摘要

2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」

3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，今（7日）中華隊第三天出戰對上捷克，一定要拿下勝利才有機會進入8強。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽「大戰捷克先發陣容」

先發投手為旅美、效力於大聯盟運動家隊的「莊陳仲敖」

▲面對明（7）日對戰捷克的背水一戰，由效力於大聯盟運動家隊的旅美好手莊陳仲敖掛帥先發。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

⚾ 中華隊出戰捷克先發打序（不斷更新）

2026世界棒球經典賽3/7中華對捷克「轉播平台、免費直播資訊」

⚾️經典賽電視轉播平台免費看

⚾️經典賽網路轉播平台

可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案

最便宜的有一季的三個月可以選擇

⚾️經典賽戶外派對免費直播應援

▲2026世界棒球經典賽電視免費轉播、直播平台一覽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽「中華隊出賽30人完整名單」

▲WBC經典賽中華隊在預賽吞下二連敗，已經沒有任何退路，今（7）日對捷克一定奪勝。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

2026世界棒球經典賽（WBC）賽程進行中，中華隊日前出戰2場賽事對陣澳洲、日本都被完封，今（7日）上午11時第三天賽程中華將對上捷克，已經沒有退路，一定要奪勝才有可能晉級8強！《NOWNEWS》特別整理2026世界棒球經典賽線上看、直播相關訊息，包括Hami Video、愛爾達體育台直播資訊、電視台免費轉播、中華隊vs捷克先發陣容、中華隊完整球員名單以及中華隊賽程，內文也將不斷更新，提供民眾一文掌握最新資訊。中華隊接連對澳洲、日本出賽，結果先是0:3輸給澳洲後，又以0:13被扣倒輸給日本，今（7）日是這次經典賽小組賽中華隊唯一「晚接午」的比賽，也被視為相當有挑戰的一場，以下是中華隊賽程以及最新比賽結果：3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）賽事結果：終場0:3中華隊輸球3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）賽事結果：終場0:13中華隊輸球3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）中華隊再陷入2連敗之後，今天上午11時對戰捷克將被水一戰，，對決捷克左投諾瓦克（Jan Novak）。莊陳仲敖在2026年經典賽資格賽附加賽先發對西班牙，曾投3局失2分拿下勝投，2024年復出後連跳三級升上2A，最快球速156公里，今天對捷克之戰預計投40至45球。民眾可以如果只能線上觀看，，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）。吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）。鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、張政禹（25號、味全龍）、江坤宇（90號、中信兄弟）。Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）。