根據星巴克官網，迎接假日前周五小確幸，「星巴克買一送一」咖啡優惠爽喝那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂，foodomo好友分享外送優惠免出門；星巴克表示，歡慶28週年，今（6）日全台門市「全品項85折優惠」購物派對。85度C表示，周五咖啡日中大杯咖啡第二杯半價一次整理。
星巴克：買一送一有星冰樂！今全台門市「全品項85折優惠」購物派對
星巴克表示，今3月6日（五）foodomo指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯優惠價格：
◾️那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）
◾️焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）
◾️焦糖可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
今天還有星巴克「全品項85折優惠」購物派對！星巴克表示，歡慶28週年，今3月6日（五）及3月20日（五），全台門市「全品項享85折」優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）；活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張（小白單之兌換期間為活動日隔天開始，兌換日為3/7-3/13。可累贈，以小白單形式提供）。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
85度C：中大杯咖啡第二杯半價！周五咖啡優惠
85度C表示，今週五咖啡日，全台門市可享中大杯咖啡「第二杯半價」優惠。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
星巴克、foodomo、85度C
