我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊今天確實投打表現都被壓制，最終輸得心服口服，打線被對方三名左投手給完全壓制（圖／記者葉政勳攝）

▲▲ 2026世界棒球經典賽中澳首戰，張育成於四局下敲出全隊首支安打，但中華隊本場僅有3支安打。（圖／記者葉政勳攝,2026,03,05）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（5）日中華隊首戰迎接澳洲，最終以0：3不敵澳洲，晉級之路出現大危機。在先吞一敗，而且日本、韓國戰都還沒打得情況下，三大賽對澳洲「7勝0敗」紀錄被打破，目前戰績0勝1敗，後續對日本和韓國恐怕有很大的贏球壓力。過去中華隊對澳洲打得相當好，累積取得20勝8敗1和的成績，勝率高達0.714。特別是在奧運、世界棒球經典賽及世界12強棒球賽（WBSC Premier 12）這三大一級國際賽事中，中華隊對戰澳洲更寫下7勝0敗的完美紀錄。但是今天確實投打表現都被壓制，最終輸得心服口服，打線被對方三名左投手給完全壓制。過去三屆經典賽，中華隊首場比賽輸贏相當重要，唯一一次晉級8強就是首戰擊敗澳洲，其他四屆首戰輸球最終都出局。在12強賽也有同樣趨勢。今天輸球之後，中華隊後面三戰都贏晉級當然最保險，但是對戰實力超出我國許多的日本，要贏球恐怕不容易。如果輸給日本，後面兩戰對上捷克和韓國必須要贏，同時在捷克預期可能4戰全敗的情況下，要期待韓國和日本打敗澳洲，之後寄望於比較失分率，所以中華隊每場比賽也要盡可能降低失血。在日本4連勝的情況下，中華隊若能擊敗韓國，韓國又能擊敗澳洲，對於中華隊應該是最佳情況。但若是澳洲擊敗日本或韓國，中華隊明天晚場對日本就有必須贏球的壓力，總之中華隊最好還是把命運握在自己手上，力拚接下來每一場都取勝最保險。過去5屆經典賽台灣隊累計戰績5勝12敗，在海外的東京巨蛋和韓國首爾高尺巨蛋戰績不理想，總計為1勝9敗，今天則是吞下第10敗。