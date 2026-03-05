我是廣告 請繼續往下閱讀

經典賽中華隊今11:00出戰澳洲！一票人上班崩潰：怎麼偷看

▲2026世界棒球經典賽（WBC）於今日開打，中華隊將從3月5日（四）至3月8日（八）在日本東京巨蛋。（圖／CPBL 中華職棒臉書）

上班族、學生偷看經典賽！「5招偷追直播」快學

▲2026世界棒球經典賽電視免費轉播、直播平台一覽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

經典賽偷看直播第一招：戴耳機

經典賽偷看直播第二招：縮放螢幕畫面

▲有網友分享，自己遇到一個叫Nick的男生，沒想到給了電話號碼後，竟連續四年都打來。（示意圖／翻攝pixabay）

經典賽偷看直播第三招：機捷跑馬燈直播

▲桃園捷運（機場捷運）為了讓球迷在搭車通勤時隨時掌握經典賽戰況，推出「WBC即時賽況跑馬轉播」，將以跑馬燈文字更新比賽資訊。（圖／機場捷運提供tymetro.com.tw）

經典賽偷看直播第四招：藏手機追直播

經典賽偷看直播第五

招：文字直播

▲2026世界棒球經典賽（WBC）C組開幕戰今日開打，中華隊將於台灣時間11時對決澳洲隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽中華隊賽程

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，從3月5日開始一連4天都有比賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日正式登場，中華隊首場將在今日台灣時間上午11時對上澳洲隊，但比賽期間正逢不少人上班、上課的時間，，在網路上引發萬人迴響。2026世界棒球經典賽（WBC）於今日開打，中華隊將從3月5日（四）至3月8日（八）在日本東京巨蛋，出戰日本、韓國、捷克、澳洲等強敵，今日也是中華隊首戰，將對上澳洲隊，成為C組的開幕戰，貼文一出，隨即引起眾人推薦偷看秘訣，「只能用聽的了」、「可以戴耳機+子母畫面看」、「戴耳機用聽的」、「愛爾達買起來，手機直播偷看」，甚至還有人幽默笑說「工作還可以再找，但經典賽4年只有一次」。2026世界棒球經典賽賽程中，，其中不少人推薦「戴耳機」、「子母縮放畫面」、「文字直播」等方式，機捷等交通工具也有提供跑馬燈即時直播，讓球迷們上班通勤或外出時也能不錯過。透過手機追直播時，如果害怕長時間盯著螢幕會被主管發現，建議可以戴起耳機用「聽」的看比賽，且建議只戴一邊耳機、且使用無線款式，另一邊耳朵要隨時聆聽有沒有他人靠近。使用瀏覽器、手機「子母畫面」功能，將影片縮到最小並放在螢幕邊角，如果預算允許，裝一張高品質防窺片，只要不是正對著你螢幕的人，看起來都像是一片漆黑。倘若球迷外出搭乘大眾交通工具，無法第一時間追直播也別擔心，部分大眾交通也有提供跑馬燈直播服務，像是桃園捷運（機場捷運）為了讓球迷在搭車通勤時隨時掌握經典賽戰況，推出「WBC即時賽況跑馬轉播」，將以跑馬燈文字更新比賽資訊，開賽前1小時起，每20分鐘推播對戰資訊，開賽後每5分鐘更新最新比數、攻守局數及戰況變化。如果是學生族群想在上課時段追直播難度大增，但有不少學生自己研發藏手機方式，除了放在鉛筆盒、鉛筆袋裡，近日就有網友自製「追賽遮擋神器」，只要使用一個喝完的飲料紙盒，將側邊剪開後，再將手機放入紙盒內即可，從外面看只是一個普通的飲料盒，被大讚「太有才了」。如果沒辦法戴耳機或長時間盯著手機螢幕看，可以參考「文字即時轉播」方式，雖然無法像直接觀看畫面有衝擊力，但還是能第一手得知最新戰況，《NOWNEWS今日新聞》屆時四場中華隊比賽，也將透過文字直播方式，帶給讀者第一手消息。3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）