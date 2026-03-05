我是廣告 請繼續往下閱讀

老粉應該都知道那是唯一晉級8強賽的經典賽，王建民先鬼投之後被逆轉，想當年在電視機前落淚，真的太遺憾的一屆了

▲中華隊投手教練王建民，過去曾經在2013年代表中華隊出戰經典賽，在8強對上日本時繳出6局0失分的神之表現。（圖／記者葉政勳攝）

經典賽中華隊最遺憾畫面在2013年！慘遭逆轉「球迷不敢再看重播」

僅用76球投完6局且0失分，直到七局下結束，中華隊都是以2:0領先日本，全台灣球迷燃起贏球的希望。

▲中華隊在2013年經典賽8強首戰遇到日本隊，結果關鍵2好2壞要抓最後一出局時，日本隊井端弘和敲出關鍵安打，追平比數。（圖/YouTube@Baseball Life）

鳥谷敬大膽發動盜壘，下一棒井端弘和在2好2壞2出局的情況下，扛住壓力敲出安打，送回日本隊第3分，中華隊就只差1顆好球能結束比賽，但最後被迫進入延長賽，日本隊以高飛犧牲打得分，終場4:3贏得比賽，逆轉中華隊

▲當年敲出關鍵追平分數的井端弘和，現在是日本國家代表隊的監督（總教練）。（圖／美聯社／達志影像）

不只台灣球迷記得2013經典賽！日本球星也當震撼記在心中

2013年井端弘和在9局上半敲出的追平比分安打高居第2，只輸給2009年鈴木一郎的關鍵一擊。

也提到日本在前四屆參賽過程中最大危機，就是2013年跟台灣的那場對決

2026世界棒球經典賽今（5）日正式開打，中華隊首戰將對上澳洲力拼首場勝利到手，然而隨著經典賽即將開打，也有不少念舊的棒球迷就表示：「經典賽開打前夕又看到2013年經典賽對上日本的影片，遙想當年在電視機前落淚，真的好遺憾。」貼文引起廣大迴響，也有不少人表示：「真的是史上最感動的一屆經典賽！今年一起打敗日本吧！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「經典賽又要開打了，最近看很多的資料，YouTube又推給我2013年中華隊跟日本的那場經典賽，，現在只希望中華隊的選手不要壓力太大，盡力打、健康完賽就好了！中華隊加油」。貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「我怕我感性人又看哭，影片都不敢再看了，希望今年一雪前恥打敗日本吧！」而球迷討論的該屆賽事，是2013年中華隊參加世界棒球經典賽時一路闖進8強，結果首戰就遇到強敵日本隊，但台灣當時派出的陣容也超猛，有台灣之光王建民、不死鳥郭泓志、恰恰彭政閔、大師兄林智勝、高志綱、陽岱鋼、周思齊等人。當時中華隊派出王牌王建民先發，展現當年「伸卡球大師」的實力，比賽到了8局上，日本隊開始串連攻勢，一連敲出4支安打進帳2分，但8局下中華隊再發力，突破「神之子」田中將大，彭政閔與林智勝接連安打進佔二三壘，接著周思齊在一好球情況，將偏低的指叉球撈起，擊出中外野安打，再送回中華隊一分，比數變成3:2中華隊領先。最終9局上，中華隊推出陳鴻文關門，兩出局之後先保送鳥谷敬，，耗盡大把力氣的中華隊選手們，隔日又剛好遇到「晚接早賽事」，士氣大傷又累，慘遭古巴14:0血洗扣倒，隊史最佳名次也就在第8名停歇。然而不只是台灣球迷每逢經典賽時，就會提到2013年的這場中日大戰，日本TBS電視台幾年前曾經邀請內川聖一、松田宣浩、山田哲人、中田翔、青木宣親等多位日本隊知名球星，請他們票選歷屆經典賽最讓人難忘的場面，結果投票結果，日媒《Full-Count》2023年在回顧經典賽歷史時，，因鳥谷敬在9局上半兩出局後勇敢發動盜壘，加上井端弘和頂著壓力敲出安打，才拯救了日本隊的命運，不難看出該場中日大戰在日本球迷、球星的眼中有多高的地位。只能說過去的不會重來，中華隊將迎戰2026全新世界棒球經典賽，大家一起來應援加油，讓我們一起「Team Taiwan」再創奇蹟吧！