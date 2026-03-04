我是廣告 請繼續往下閱讀

▲和蔡瑞雪傳出不倫戀的「那個凱文」（如圖），是《GQ》編輯長，執掌整本雜誌的內容和風格走向。（圖／翻攝自那個凱文臉書）

「北一女神」蔡瑞雪今（4）日爆出與3寶爸、已婚時尚KOL「那個凱文」密遊日本北海道，引發軒然大波，能讓女神甘願揹上小三罵名的人夫究竟是何方神聖？撇開私生活爭議不談，單看「那個凱文」（本名王懷祖）在職場上的經歷，絕對稱得上是令人稱羨的菁英履歷，從留美設計師一路當上頂級時尚雜誌《GQ》總編輯，背景相當驚人。根據在領因平台上的履歷顯示，那個凱文畢業於美國頂尖藝術學府紐約視覺藝術學院（School of Visual Arts），並取得平面設計學士學位（BFA）。在校期間他的表現就相當優異，曾獲Graphis新銳設計大賞（Graphis New Talents）。畢業後，他並未立刻離開校園，而是留校擔任名師John Fulbrook與Luke Hayman的教學助理。隨後，他順利叩關全球知名出版集團「康泰納仕」（Conde Nast），於紐約擔任UI/UX設計師長達兩年多的時間，累積深厚的視覺設計底子。除了設計本業，凱文對時尚與商業同樣極具野心。2012 年他在紐約參與創立了服裝品牌「HVRMINN」，並親自操刀擔任品牌行銷總監。帶著強烈的個人風格與精準的市場眼光，他深耕紐約時尚圈，且該品牌的共同創辦人身分至今已掛名14年。帶著豐富的海外實戰與創業經驗，那個凱文回到台灣後，於2016年2月正式加入《GQ Taiwan》擔任時尚編輯。憑藉其獨到的時尚品味與跨領域的設計背景，他的職涯發展勢如破竹，在2018年升為時尚主編（Fashion Managing Editor），成為雜誌時尚走向的核心人物，2021年至今為編輯長，全面統籌《GQ》的內容戰略，穩坐台灣時尚媒體圈的指標性大位。從華麗履歷來看，那個凱文無疑是時尚與媒體圈中的人生勝利組。根據《鏡週刊》報導，那個凱文現在捲入與蔡瑞雪的不倫戀風波。個人形象和雜誌品牌，勢必已受到重創。