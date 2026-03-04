我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史上最強CT Amaze名單出爐。（圖／悍創提供）

峮峮、林襄領軍 多位女神同台

▲林襄無疑是本屆CT Amaze的看板人物之一。（圖／翻攝自林襄臉書）

史上最強國家隊後盾 台式應援登國際舞台

▲CT Amaze從原先的36名人氣成員，濃縮到12名女孩前進東京巨蛋應援。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋登場，台灣應援團也陸續公布隨隊名單，其中話題度極高的應援團CT Amaze今（4）日正式宣布將由峮峮、林襄領軍，率領12名女神前進東京巨蛋助陣中華隊，並公開此次隨行的啦啦隊成員，消息一出立刻引發球迷熱議，不少球迷、粉絲及網友都直呼：「這是史上最強應援名單！」此次CT Amaze公布的名單包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒以及妡0，多位人氣啦啦隊與新生代應援成員同場登場，被球迷形容為「女神級夢幻名單」，也讓此次經典賽場邊應援更加吸睛。近年台灣啦啦隊文化在亞洲體壇備受關注，從職棒到國際賽事都能看到熱情應援，此次CT Amaze遠赴日本東京巨蛋，不僅為中華隊加油，也把台式應援文化帶上國際舞台，現場預期將結合舞蹈、口號與應援曲，打造具有台灣特色的應援氛圍。除呢CT Amaze外，此次應援團陣容也相當龐大，除了6位團長小白、勛雞、Travis、Aby、York、柏澄外，另有15位樂手加入整體應援編制，多位人氣啦啦隊成員同場現身，被球迷視為「女神級應援團」，也讓此次東京巨蛋的場邊氣氛備受期待。隨著經典賽開打在即，除了球員戰力備受關注，場邊應援陣容同樣成為討論焦點，CT Amaze此次派出12人豪華陣容，預計將在東京巨蛋掀起另一波話題熱潮。球迷也期待透過這股應援能量，為中華隊注入更多氣勢，在國際賽場打出精彩表現。應援團也特別感謝東京賽區主辦單位的協助，讓亞洲應援文化能在經典賽現場呈現，與全球球迷一起見證這場棒球盛事。