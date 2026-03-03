我是廣告 請繼續往下閱讀

還有正版授權的商店可以逛啦，超級讚！那個無敵星包包我是一定要先買幾個再說！」

▲2026嘉義台灣燈會除了有超級瑪利歐燈區外，展區內還有任天堂正版授權商店，超多週邊可以買，引爆熱烈討論！（圖/Threads）

2026嘉義台灣燈會瑪利歐燈區超強！正版授權商店、拍照打卡可愛爆

每週五、六、日現場還會有角色見面會，邀請民眾前來合影留念，實際出場時間將依現場公告為準。

▲2026嘉義台灣燈會跟日本電玩大廠任天堂，設置2公頃「超級瑪利歐」特色燈區，超級吸睛，不少北部瑪利歐迷都快凍未條想衝一波！（圖/Threads）

還有規劃「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區

燈區內還有任天堂正版授權商品店可以買東西，有多款超級瑪利歐的周邊商品

▲除了燈區可以拍照打卡之外，還有規劃「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，由工作人員引導教學遊玩電動。（圖/Threads）

2026嘉義台灣燈會主燈不是生肖！展出時間地點、接駁車一次看

今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸

展演時間為每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。

▲2026台灣燈會在嘉義，今年主燈不以生肖年為主，而是改用阿里山神木當成主軸。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）

🟡2026嘉義台灣燈會資訊

📍2026台灣燈會展出時間：3月3日（二）至3月15日（日）

2026台灣燈會在嘉義！今（3）日元宵節將正式開展，一直展出到3月15日，然而今年除了把2025大阪世博參展的「TECH WORLD館」搬來嘉義之外，還跟日本電玩大廠任天堂設置2公頃大的「超級瑪利歐」燈區，不少遊客去逛過之後都愛上，表示現場工作人員不僅像環球影城一樣熱情有禮以外，竟然還有正版授權的商品可以買，讓不少人大讚：「這根本是環球影城搬到台灣！太強」、「北部人好想去啊！竟然有正版授權商品可以買太扯啦！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「開幕前先去晃過一圈了，瑪利歐燈區一定要去超級強，現場工作人員都好有禮貌又熱情，感覺就是有特別挑過，完全是環球影城的氛圍，重點是！貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「本來都沒啥興趣，今年想從台北殺下去欸，搭高鐵好像很快！」而網友討論的燈區，是2026嘉義台灣燈會這次跟日本電玩大廠任天堂，設置2公頃「超級瑪利歐」特色燈區，主燈高達10公尺的瑪利歐造型，搭配星星元素與燈光設計，燈區內還有多種角色主題拍照地點，民眾可以自己選擇喜愛的角色合影留念，除了燈區可以拍照打卡之外，，由工作人員引導教學遊玩電動，提供多元遊戲內容選擇，親子都能夠一起同樂；另外最讓人意外的是，，像是超可愛星星托特包、發光髮夾、人氣玩偶夜燈等等，價格也很公道，讓不少北部瑪利歐迷都凍未條想衝一波啦！，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺，整體結構以循環木料拼貼組構而成，燈體外觀以多層次結構堆疊，呈現神木向上生長的力量感，讓觀眾在不同角度觀看時，產生不同的視覺感受。主燈位置就在嘉義縣政府前廣場，2026台灣燈會主題：《光躍台灣．點亮嘉義》2026台灣燈會展出地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域2026台灣燈會接駁車地點：高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時