2026元宵節貼圖來了！本周免費貼圖更新，LINE表示，官方貼圖小舖今（3）日釋出全新貼圖「黑白雞」，《NOWNEWS今日新聞》另外找出3組未上架的隱藏貼圖，小小企鵝及初音未來達成任務就能爽用，合計33組貼圖全部不用錢。另外同步整理元宵節祝福語、元宵節快樂早安圖，祝賀親友超方便，快把握限時下載別錯過。
【2026元宵節快樂！元宵節早安圖、長輩圖、祝福語➡️點此免費下載】
🟡「免費貼圖小舖」3月3日最新上架
📍LINE GO × 黑白雞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/01
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE禮物 × 尼胖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/01
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍《LINE 天外消消樂》× PP mini小小企鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE Rangers 放置戰爭 × 初音未來合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物品牌名店 × 美保貓貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍馬弟與你一起無畏前行（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍聯邦小白-好運馬上來（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 51的emo外星人（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物直播 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍馬上有錢！新年興富發（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍2026 OPEN!新年快樂動次動!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍矽品42週年 小矽小品限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡LINE「貼圖小舖」3月免費貼圖整理
📍安美諾 × 小圓帽：春日亮白時光（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 胖極（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍Team Taiwan中華隊加油（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍鄭重介紹熊大的新朋友們（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE發票管家 × 嗚比的朋友（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/18
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍PRADA 新年限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍黑狗兄來囉!讓你旺旺!旺旺!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍momo co賀新年 馬上發財！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
