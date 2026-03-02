2026元宵節是周二3月3日，不少民眾開始搜尋實用又應景的元宵節祝福語吉祥話、元宵節早安長輩圖，準備向親友傳遞祝福。《NOWNEWS今日新聞》特別製作並整理「元宵節賀卡長輩圖下載、祝福語吉祥話懶人包」，一次網羅元宵節快樂圖片、長輩最愛的早安問候圖，以及適合LINE、社群分享的祝賀金句，讓你在2026元宵節輕鬆傳好圖、說好話，祝福親友元宵節快樂、圓滿平安。
🟡2026元宵節快樂圖片、元宵節早安圖、長輩圖
迎接2026元宵節，《NOWNEWS今日新聞》特別製作多款元宵節快樂圖片提供免費下載，風格涵蓋溫馨、喜氣、傳統到簡約設計，適合LINE傳元宵節早安圖與社群分享使用。手機版長按圖片、電腦版按右鍵即可下載另存，或是進入Google雲端免費下載，為親友送上最暖問候。📍點此免費下載「22組元宵節快樂早安圖」（Google雲端）
🟡2026元宵節祝福語、吉祥話
📍元宵節祝福語：適用長輩
📍元宵節祝福語：適用親友、家人
📍元宵節祝福語：適用職場、同事
📍元宵節祝福語：適用老闆、客戶
📍元宵節祝福語：適用情侶、夫妻
📍元宵節祝福語：不分對象萬用款
📍元宵節祝福語：幽默、輕鬆風格
🟡「元宵節快樂」日文、台語怎麼說，各國祝福一覽
◾「元宵節快樂」台語發音：Guân-siau-tseh khuài-lo̍k（元宵節快樂）
◾「元宵節快樂」日文：元宵節おめでとうございます
◾「元宵節快樂」英文：Happy Lantern Festival!
◾「元宵節快樂」韓文：정월대보름 잘 보내세요
◾「元宵節快樂」越南文：Chúc mừng Tết Nguyên Tiêu
◾「元宵節快樂」簡體中文：元宵节快乐
