民進黨立委王定宇近日再傳桃色風波，疑似橫刀奪愛，而事件女主角、讓愛爾麗集團總裁常如山也甘願付出大筆金錢和心力的名媛劉怡萱也被起底情史。不過，大批網友也提到，劉怡萱雖魅力十足，政壇最美小三非屬當年迷倒前議員童仲彥的「邱主任」惠美，童仲彥當時名言：「看到邱主任不喜歡的話就不是男人了」也再被翻出，而邱主任現已改名邱子玹，雖經過多年歲月，仍仙氣依舊，且和「中台灣直播天王」王三郎過著幸福的婚姻生活。童仲彥2017年出被爆出外遇自家服務處主任邱惠美的事件演得轟動，邱惠美不僅是統促黨總裁「白狼」張安樂的乾女兒，她和童仲彥熱戀時，還曾說出「童議員是我的天」等甜言蜜語，閃瞎大眾。不過，童仲彥而後傳出酒後家暴邱主任，疑似又劈腿另一正妹「小邱」，導致和邱惠美感情生變，而2人分手後，邱主任和童仲彥的訊息更曝光，邱主任不僅動氣直言自己「瞎了狗眼」，還連罵7次童仲彥當時的對象是「醜女」。時隔近10年，網友今日因著王定宇桃色風波又翻出邱主任的過往，才發現邱惠美現已改名邱子玹，且和「中台灣直播天王」王三郎過著幸福的婚姻生活，而在王三郎的粉專上，更可看見多張2人甜蜜合照，邱主任臉上雖看得出歲月痕跡，但整個人仙氣依舊。