▲已婚網紅「那個凱文」（如圖）傳出和蔡瑞雪爆出不倫戀。（圖／翻攝自那個凱文臉書）

「北一女神」蔡瑞雪今年初傳出新戀情，對象竟是已婚的時尚KOL 、《GQ》編輯長「那個凱文」（本姓王），消息一出引發外界高度關注。兩人看似各玩各的社群動態，實則暗藏玄機，被知情人士指認是同遊北海道二世谷（Niseko）的滑雪之旅。根據《鏡週刊》報導，為了掩人耳目，蔡瑞雪與凱文刻意錯開了出入境的動線與時間，2月17日凱文獨自現身桃園機場第二航廈的華航櫃檯報到出關，極度巧合的是，蔡瑞雪當天也在IG限時動態高調打卡華航貴賓室，兩人表面看似無交集，實則同一天飛往日本。2月22日那個凱文先回台，走出機場抽菸後被車載走，2月28日蔡瑞雪後腳返台。蔡瑞雪在男方回國後近一週才返台，疑似藉由拉開回國時間點來避嫌。據了解，「那個凱文」本名王懷祖，英文名字Kevin Wang，是知名台灣時尚KOL及《GQ Taiwan》編輯長，時尚風格以其「雜食性」的高端品牌與街頭混搭風格聞名，擅長將正裝穿得休閒化。他致力於推廣紳士穿搭風格，可說是台灣男性時尚指標。在臉書上有愛家的形象，經常曬出和妻小合影照片。蔡瑞雪上一段感情是2024年認愛富二代DJ微風男神孫麥傑，戀情高調放閃卻僅維持半年就宣告分手，2025年10月上旬日滿29歲的她在生日文中感性寫下，「謝謝過去的經歷，讓我學會放下不健康的關係」，等於正式宣告單身，被追問感情相關問題時也直言，「遇到渣男快跑」。據了解，孫麥傑出身廣告家族、英國留學背景，兩人戀情一度被看好，疑似因家長反對，加上工作方向不同而和平分開，轉折點是2025年5月兩人曾被拍到在信義區街頭親吻，讓粉絲誤以為復合，但隨著蔡瑞雪生日文親口證實已單身快樂，正式宣布和孫麥傑的感情已告一段落。