中東戰火重創全球股市，台股今（4）日早盤也暴跌逾千點，投資人關注國安基金是否再進場護盤。對此，國安基金操盤手財政部次長阮清華上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，主要受到中東戰事影響，不只台股跌，其他股市也跌的鼻青臉腫，國安基金會持續關注後續發展，必要時也不排除召開臨時委員會，討論因應對策。國安基金最近一次進場護盤台股，是在去（2025）年4月9日，直到今年1月12日因已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，經委員會決議，停止護盤，回歸市場機制。也由於台股去年第4季維持高檔，國安基金沒有再進場加碼，但因台股上漲之故，帳面獲利仍增加27.83億元，合計自國安基金進場至去年底，帳面收益共64.4億元，進場時間279天則是史上最長護盤紀錄。不過，國安基金1月12日才剛退場，如今中東戰火再起，美國聯手以色列攻打伊朗，伊朗也展開反擊，並進行無差別攻擊，也讓中東局勢持續擴大，衝擊全球股、匯市，避險資金湧入美元，美元指數飆破99元，外資也大幅調節亞股，台股今日早盤暴跌逾千點，一度下探32950點，崩跌1373點，新台幣兌美元也貶破31.7元，一度來到31.756元，重貶1.47角，累計3個交易日已重貶逾5角。也由於台股重挫逾千點，投資人關注國安基金是否進場護盤。對此，國安基金操盤手阮清華今日上午受訪時表示，台股重挫主要受到中東戰事影響，主要是戰爭因素影響，而且不只台股跌，其他國家股市也跌的鼻青臉腫，加上國安基金1月才剛退場，因此，國安基會目前會密切觀察注意國際政經情勢變化，必要時不排除召開臨時委員會，討論因應對策。