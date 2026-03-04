我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國道1號南向340.3公里路竹路段發生死亡車禍。（圖／翻攝臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

國道1號南向340.3公里路竹路段發生死亡車禍！昨天（3號）上午七點多，陳姓聯結車司機疑似因分心，追撞前方44歲郭姓業務員的小轎車，導致該車慘遭前後大車夾擊，硬生生「嵌進」貨櫃車底，車身嚴重扭曲變形，郭男送醫後傷重不治，噩耗讓愛妻悲慟不已。如今，肇事物流公司的黑歷史遭網友翻出。大批網友湧入其Google洗負評，控訴該公司大車常有逼車、挑釁等惡行。回過事件，3日上午7時51分，當時48歲的陳姓男子駕駛聯結車，行駛在國道1號南向340.3公里路竹路段的外側車道，卻疑似因分心未注意車前狀況，追撞前方由44歲郭姓男子駕駛的自小客車，導致郭男的車輛推進前方由46歲包姓男子駕駛的貨櫃車，造成整輛小轎車宛如「夾心餅乾」般，直接嵌進貨櫃車底部，車體嚴重變形毀損。警消獲報後迅速趕抵現場，將受困在扭曲車身內的郭男救出，然而郭男獲救時已意識不清，雖緊急送往醫院搶救，最終仍因全身多處骨折與嚴重的內出血，傷重宣告不治。根據《三立新聞網》報導，死者郭男在傳產擔任業務，平時工作勤奮，每天固定往返台南住家與高雄路竹兩地通勤，沒想到在上班途中竟遭遇死劫。突如其來的噩耗讓郭男妻子陷入巨大悲痛，難以接受與摯愛天人永隔。目前警方已介入調查，正積極釐清事故發生的確切原因與細節。事件曝光後，許多網友隨即搜出肇事的聯結車所屬某物流公司，湧入該公司的Google留下大量負評，不少網友指控過去也曾遭該公司大車惡意逼車或按喇叭挑釁，痛批其駕駛素質低落且缺乏職場倫理。網友們紛紛留言砲轟公司不敢面對責任、關閉評論躲避輿論，更有人直指該企業早已臭名昭著，負面爭議不斷。