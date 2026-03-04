NBA金州勇士在主場迎戰洛杉磯快艇，本有機會守住勝局，卻在決勝節全面失速，最終以101：114遭逆轉吞敗。比賽末段被對手單節拉開15分差距，讓這場原本掌握節奏的比賽徹底翻盤。而更令勇士頭痛的是，賽後傳出穆迪的傷勢消息，情勢急轉直下。
根據總教練柯爾（Steve Kerr）透露，穆迪（Moses Moody）在比賽中右手腕挫傷，同時肩膀也出現不適，球隊將於隔日進一步評估傷勢。這對本就傷兵滿營的NBA美國職籃（National Basketball Association）勇士而言，無疑是沉重打擊。
穆迪本季狀態穩定，三分命中率維持在接近4成水準，是外線重要火力來源。若傷勢影響出賽時間，勇士輪換深度勢必再受衝擊。
傷兵問題持續困擾戰力布局
勇士近期已飽受傷病折磨。柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺席大半個月，復出時程仍在觀察中；巴特勒（Jimmy Butler）則因前十字韌帶撕裂提前報銷，本季確定無法回歸。如今穆迪再添變數，後場戰力更加吃緊。
這支征戰NBA美國職籃（National Basketball Association）多年的勁旅，目前戰績31勝30敗，若例行賽此刻結束，將連續第三年落入西區附加賽區間。戰況緊繃之際，傷病問題成為最大隱憂。
交易效應未顯現陣容磨合受阻
更讓球迷焦躁的是，新近交易來的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）自從從亞特蘭大老鷹轉戰勇士後，僅出賽1場便因病缺陣。勇士為此送出庫明加（Jonathan Kuminga），如今尚未看到實質回報。
反觀庫明加在老鷹開局順利，角色定位清晰，數據與效率均有提升。勇士在交易後尚未建立穩定輪換，內外線節奏未能銜接。
勇士接下來將作客休士頓火箭，面對體能充沛的年輕陣容，考驗將更加嚴峻。若傷兵情況未能改善，勇士本季的附加賽之路，恐將比預期更加艱辛。
更多NBA相關報導：
NBA／庫明加成老鷹「前鋒解答」！名宿向勇士致謝：他天賦比我高
NBA／勇士虧大了！波爾辛吉斯「神秘傷勢」曝光：光站著就不舒服
NBA／塔圖姆週六火速回歸！跟腱斷裂「9個月復出」 球迷：歐文呢
