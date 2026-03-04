我是廣告 請繼續往下閱讀

穆迪本季狀態穩定，三分命中率維持在接近4成水準，是外線重要火力來源。若傷勢影響出賽時間，勇士輪換深度勢必再受衝擊。

▲金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）被交易至老鷹，如今尚未看到實質回報。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA金州勇士在主場迎戰洛杉磯快艇，本有機會守住勝局，卻在決勝節全面失速，最終以101：114遭逆轉吞敗。根據總教練柯爾（Steve Kerr）透露，穆迪（Moses Moody）在比賽中右手腕挫傷，同時肩膀也出現不適，球隊將於隔日進一步評估傷勢。這對本就傷兵滿營的NBA美國職籃（National Basketball Association）勇士而言，無疑是沉重打擊。勇士近期已飽受傷病折磨。柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺席大半個月，復出時程仍在觀察中；巴特勒（Jimmy Butler）則因前十字韌帶撕裂提前報銷，本季確定無法回歸。如今穆迪再添變數，後場戰力更加吃緊。這支征戰NBA美國職籃（National Basketball Association）多年的勁旅，目前戰績31勝30敗，若例行賽此刻結束，將連續第三年落入西區附加賽區間。戰況緊繃之際，傷病問題成為最大隱憂。更讓球迷焦躁的是，新近交易來的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）自從從亞特蘭大老鷹轉戰勇士後，僅出賽1場便因病缺陣。反觀庫明加在老鷹開局順利，角色定位清晰，數據與效率均有提升。勇士在交易後尚未建立穩定輪換，內外線節奏未能銜接。勇士接下來將作客休士頓火箭，面對體能充沛的年輕陣容，考驗將更加嚴峻。若傷兵情況未能改善，勇士本季的附加賽之路，恐將比預期更加艱辛。