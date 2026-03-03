我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士交易截止日前送走23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），換來曾入選明星賽的「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），後者持續受到傷勢困擾，至今僅為勇士出賽17分鐘，科爾今（3）日受訪被問及其傷勢時，僅透露「情況有些神秘」，根據外媒報導，科爾稍早才跟波爾辛吉斯本人通了電話，後者告訴科爾，他正與勇士醫療團隊嘗試釐清傷勢，試圖弄清楚他的病情究竟如何，該用何種方式治療。勇士今日迎戰快艇賽前，科爾無奈地說，「情況有些神秘。我們正與他共同努力，希望能找到明確方向並取得突破，讓他恢復到持續健康的狀態。」隨後還補充，他甚至無法確定波爾辛吉斯是否會隨隊前往休士頓，參加週五開始的客場3連戰。勇士在2月4日正式從老鷹迎來1屆全明星波爾辛吉斯，但他生涯多數時間都受傷病所苦，來到勇士後至今僅在面對塞爾提克比賽中，替補出戰17分鐘拿下12分、1籃板，隨後都高掛免戰牌，來到球隊將近1個月，至今也未釐清傷勢狀況。根據《舊金山紀事報》報導，科爾曾公開聲稱與老鷹總管薩利赫（Onsi Saleh）確認後，對方表示POTS的說法純屬誤傳，並強調波爾辛吉斯僅為感冒流感，導致身體脫水且具傳染性，與先前的醫療傳聞無關，但後續科爾也出面道歉，坦言波爾辛吉斯受到「神祕傷勢」所苦，自己的發言實際上是一個「愚蠢的錯誤」。對比波爾辛吉斯持續缺戰，甚至找不到明確病因與治療方法，庫明加轉戰老鷹後打出一片天，至今出戰3場，場均數據暴漲到21.3分、7.6籃板與3.3助攻，且全數幫助老鷹取勝，讓勇士與波爾辛吉斯處境顯得更為尷尬。