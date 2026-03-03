我是廣告 請繼續往下閱讀

▲威金斯（Dominique Wilkins）（左）現場見證庫明加表現，對其讚賞不已，甚至認為庫明加天賦高過於當年的自己。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士交易截止日前送走23歲潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），將其交易給亞特蘭大老鷹，轉隊至今，庫明加出戰3場皆助隊取勝，場均數據暴漲到21.3分、7.6籃板與3.3助攻，根據《Basketball Network》報導，老鷹昨戰135：101擊敗拓荒者，庫明加再度豪取20分、7籃板、3助攻與2抄截，這不過是他穿上老鷹戰袍後第3場比賽，卻毫無磨合問題，比賽末段快攻時的一次大風車灌籃，更是讓全場陷入瘋狂，老鷹主場轉播團隊也嗨翻天，開始調侃勇士竟然放棄這位才華橫溢的年輕球員。「謝謝你，金州勇士，我們感激不盡。」 擔任老鷹主場球評的威金斯笑說，「我真的無法理解，你們怎麼會放棄擁有這種潛力的年輕人。」威金斯隨後強調，自己對於庫明加表現不感到驚訝，他以前就認為，庫明加天賦甚至高過於自己，「我們以前在金州，也看過庫明加展現過這些能力，重點在於，勇士放棄一個具備這種天賦的年輕人，這簡直不敢相信。」威金斯職業生涯15年有12年效力老鷹，是隊史得分、場均得分和出賽分鐘數的紀錄保持人，能得到這位名人堂球星如此高的評價，說明23歲的庫明加實力備受業內人士讚賞，同時也反映出，勇士當時在處理這樁交易時的窘境。《Basketball Network》報導中也指出，勇士在2021年選秀會首輪第7順位選中庫明加，但就像他們過去處理普爾（Jordan Poole）的方式一樣，勇士大多時間把他放在板凳上，總教練科爾（Steve Kerr）並未給予太多信任，最終在截止日前將他與希爾德（Buddy Hield）送走，換得「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。然而，對比庫明加宛如解放般的野獸表現，傷病史豐富的波爾辛吉斯來到勇士至今，僅僅出賽17分鐘，更讓這樁交易目前看起來是老鷹大獲全勝。《Sporting News》與《Fox Sports》昨日賽後就撰文，提到只要庫明加持續打出好表現，「勇士球團、管理層的處境只會更尷尬。」隨著庫明加的加入，老鷹目前已經取得4連勝，戰績來到31勝31敗，暫居東區第9，距離第7僅1.5場勝差。威金斯近期表示，這支以「鷹王」強森（Jalen Johnson）為首、搭配庫明加等年輕核心的球隊，非常有機會在季後賽掀起波瀾。威金斯說道：「我們擁有一些特別的東西，我們可以成為那支在東區發揮影響力的年輕球隊。我期待我們現在就有所作為，而不是等到明年，因為機會就在眼前。」