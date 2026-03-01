我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（1）日在主場以101：129慘敗給洛杉磯湖人隊，目前戰績來到31勝29負，排名西區第8位。面對主力球員缺陣與戰績停滯的困局，總教練科爾（Steve Kerr）在賽後受訪時罕見鬆口，直言要衝到西區第6名以避開附加賽的目標「差距太大了」，目前球隊只能專注於眼前的每一場比賽。在輸掉這場關鍵的「湖勇大戰」後，勇士隊與西區前段班的勝場差進一步擴大。當被問及衝擊西區第6名是否仍是現實目標時，科爾表示：「例行賽還剩22場，但要追回的差距確實太大了。我們甚至沒有討論過這個問題，因為現在沒什麼好討論的，我們只需要全力以赴贏球，然後看看最後結果如何。」儘管處境艱難，科爾仍對球員的鬥志表示肯定：「我很享受這個賽季，隊員們都很有競爭力，努力尋找贏球方法，執教這樣一支隊伍很有趣。」場邊觀戰的當家球星柯瑞（Stephen Curry）也發聲力挺球隊，強調只要陣容齊整，勇士在季後賽能擊敗任何對手，關鍵在於全員健康與定位找尋。目前勇士隊仍位居附加賽區，在柯瑞傷癒回歸前，如何維持勝率並整合現有輪替陣容將是最大考驗。柯瑞在採訪中明確指出，球隊的第一步是「把所有人整合在一起，搞清楚自身定位」，這將決定勇士隊能否在最後22場比賽中創造奇蹟，或是必須在附加賽中浴血奮戰。勇士目前31勝29敗，距離西區第6的湖人有4.5場勝差，他們之後3場要打洛杉磯快艇、休士頓火箭和奧克拉荷馬雷霆，前景並不樂觀，此刻談要直接晉級季後賽是天方夜譚。在今日一片慘澹的戰火中，剛與勇士達成3年1500萬美元續約協議的小將桑托斯（Gui Santos）成為球隊唯一的溫馨亮點。桑托斯今日出賽27分鐘，12投6中攻下14分、4籃板、2助攻，表現穩定。賽後談到續約喜訊，桑托斯笑著分享了一段家庭趣事：「簽下合約後，我故意裝得很嚴肅打電話給父母，結果他們嚇壞了，還以為是我讓未婚妻懷孕了呢！」隨後他也感性告白：「我熱愛勇士這支球隊，這裡的每個人對我來說都意義非凡。」