面對華盛頓巫師，J.庫明加從板凳出發，以極高效率狂砍全隊最高的27分，不僅帶領老鷹以119：98大勝，更一舉刷新了隊史球員首秀得分紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞特蘭大老鷹隊先前透過交易換來的前金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），在克服膝蓋傷勢後，終於在今（25）日對陣華盛頓巫師隊的比賽中迎來老鷹生涯首秀。（圖／美聯社／達志影像）

總計庫明加全場僅上陣24分鐘，就以12投9中、包含三分球4投3中的超高命中率，攻下27分、7籃板、4助攻與2抄截。這項數據不僅打破了隊友J.蘭德爾（Jock Landale）日前才創下的26分首秀紀錄，更創下老鷹隊史替補球員首秀的最高得分紀錄

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）前金州勇士前鋒J.庫明加（Jonathan Kuminga），在經歷了漫長的膝傷與交易風波後，今（25)日終於披上亞特蘭大老鷹戰袍迎來首秀。在2021年選秀會以第7順位被勇士選中的庫明加，雖然新秀賽季就隨隊奪冠，但他在勇士的發展並不順遂。前隊友D.格林（Draymond Green）曾直言他開局不佳，且在講求體系的勇士隊中，庫明加缺乏犯錯與學習的空間。在與總教練S.柯瑞（Steve Kerr）長達18個月的摩擦，以及上場時間受限的挫折後，他在交易截止日前與B.希爾德（Buddy Hield）一同被送往老鷹，換取長人K.波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。來到亞特蘭大，庫明加終於獲得了證明自己的「第二次機會」。首節打完，庫明加已進帳7分、2籃板、4助攻與1抄截。雖然第二節並未出手，但他在第三節迎來大爆發。在球隊明星前鋒J.強森（Jalen Johnson）因左髖屈肌拉傷（left hip flexor injury）提前退場的情況下，庫明加扛起了進攻重任。他在第三節單節狂轟18分，包含切入禁區的破壞力與精準的外線投射。在庫明加的帶領下，老鷹全隊有5人得分上雙，全場從未落後，最多曾領先達38分。儘管老鷹團隊三分命中率僅26.1%、整體命中率41%，皆不及巫師，但他們在籃板（57：39）與禁區得分（56：44）上取得絕對優勢，並靠著14次抄截與僅10次失誤穩穩控制比賽節奏。庫明加的強勢表現對老鷹來說猶如久旱逢甘霖。自從一月初交易走T.楊（Trae Young）後，老鷹的禁區進攻效率一直排名聯盟墊底。庫明加不僅證明自己並非交易配菜，更展現出能填補老鷹陣容缺陷、成為核心得分點的潛力。總教練Q.史奈德（Quin Snyder）也給予他充分的信任與發揮空間。然而，這場大勝的背後也伴隨著隱憂。J.強森在第一節的受傷退場，將對老鷹接下來的賽程產生重大影響。若強森需要長時間休養，庫明加勢必得承擔更多責任，以確保老鷹在季後賽席次的競爭中不掉隊。老鷹接下來將休息一天，週四再次迎戰巫師，屆時強森的傷勢狀況與庫明加能否延續火熱手感，將是關注焦點。