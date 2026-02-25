我是廣告 請繼續往下閱讀

根據隊記者分析指出，湖人管理層選擇在交易截止日前按兵不動，部分原因正是為了保留資產與彈性，為未來追逐字母哥鋪路。不過紙面上的夢幻組合，實際落地並不簡單

▲若洛杉磯湖人迎來字母哥，陣容和打法將會有巨大的變動。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人近期傳出積極評估揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易可能性，但若要真正推動這筆震撼聯盟的操作，盧卡．唐西奇（Luka Doncic）的角色調整意願恐成最大變數。。這項討論涉及NBA美國職籃（National Basketball Association）豪門重建與超級球星搭配邏輯。內部觀察指出，唐西奇與安戴托昆波都屬於高使用率持球核心。過去唐西奇與厄文（Kyrie Irving）在獨行俠共存時，就曾出現球權分配課題；如今與詹姆斯（LeBron James）搭檔，同樣需要調整節奏。分析指出，若唐西奇與字母哥聯手，勢必需要更多無球跑動、反向擋拆與掩護參與。但唐西奇職涯並非以掩護製造空間見長，這將考驗他是否願意做出過去未曾大量承擔的戰術犧牲。儘管如此，專家仍認為兩名聯盟前五級別球星同隊，理論上是爭冠公式。關鍵在於適應，而非能力。從財務層面看，湖人具備操作條件。分析顯示，球隊預計擁有5000萬至6000萬美元（約16億至19億2000萬元台幣）薪資空間，同時能提出三枚首輪選秀權作為交易核心。字母哥2025-26賽季薪資約5410萬美元（約17億3120萬元台幣），來自三年1億7530萬美元（約56億960萬元台幣）合約。若密爾瓦基公鹿評估重建，2027年他成為自由球員前，今夏確實是最具談判價值的時間點。不過湖人若要匹配薪資，詹姆斯5260萬美元（約16億8320萬元台幣）合約恐須成為調整對象，意味著雙方合作關係可能在新賽季前畫下句點。若唐西奇願意改變進攻習慣，字母哥也接受節奏再分配，這組合的天花板極高；若無法完成角色重塑，再華麗的陣容也可能淪為紙上談兵。