從投籃效率、籃板控制到輪換火力，湖人幾乎全面失守，這場比賽也成為本季對抗強權時最具警訊的一役，美國媒體也盤點出湖人攻防體系的五大致命傷。

▲湖人隊終場以89：111慘敗給波士頓塞爾提克，比賽末段湖人球迷竟對著客隊球星傑倫布朗（Jaylen Brown）高喊「MVP」。（圖／美聯社／達志影像）

▲板凳端無法穩定輸出，讓塞爾提克能集中火力壓制核心，湖人進攻層次因此被壓縮，主帥瑞迪克（JJ Redick）必須即刻調整。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人週日作客波士頓，整場節奏與強度都落居下風，最終以89：111不敵波士頓塞爾提克。塞爾提克全場投籃命中率48.2%，送出29次助攻，籃板數50：39壓制湖人；反觀湖人命中率僅39.1%，助攻18次，攻防兩端都顯得遲滯。這場比賽屬於NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽焦點對決，卻演變成一面倒局面。湖人此役87投34中，三分球30投9中，外線命中率僅30%。更東契奇（Luka Doncic）攻下25分，三分球4投3中，但整體22次出手仍屬高使用率打法；詹姆斯（LeBron James）貢獻20分與5助攻，卻無法帶動整體節奏。過多單打與讀秒出手，讓湖人進攻質量持續下滑。罰球線66.7%的命中率也未能把握縮小差距的機會。塞爾提克後場與側翼此役完全掌控比賽。布朗（Jaylen Brown）攻下32分，另有8籃板7助攻，即使出手28次，但頻繁製造錯位攻勢，持續拉開比分。替補上陣的普理查德（Payton Pritchard）效率驚人，14投10中、三分9投6中拿下30分，外加8助攻，正負值+21。懷特（Derrick White）則以12分8助攻串聯攻勢，三人形成高效率外圍核心。相比之下，湖人後場無論進攻效率或組織穩定度，都難以對抗。塞爾提克籃板50：39領先，其中防守籃板41個有效壓制湖人二波進攻。奎塔（Neemias Queta）抓下12籃板並送出3阻攻，替補中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）也貢獻8籃板。湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）僅拿4分7籃板，禁區終結與護框影響力有限。當防守籃板無法確實掌握，回防節奏與半場布陣都會被迫延後，湖人此役正是如此。除了東契奇與詹姆斯，湖人其餘主力表現偏低。。板凳得分最高僅9分，八村壘拿5分，其餘輪換球員貢獻有限。板凳端無法穩定輸出，讓塞爾提克能集中火力壓制核心，湖人進攻層次因此被壓縮。塞爾提克三分球命中率38.9%，同時在禁區攻下48分，內外平衡。湖人僅利用對手14次失誤換得6分，轉換效率低迷。此外，湖人全場吞下3次技術犯規，情緒管理顯露裂縫。當命中率下滑、籃板劣勢與情緒波動同時出現，比分自然迅速拉開。這場89：111的落敗不只是單場失常，而是攻守兩端結構性問題的集中體現。