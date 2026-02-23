開工適逢2026台日棒球國際交流賽將於2月26日在台北大巨蛋登場，麥當勞表示，熱血應援TEAM Taiwan，今（23）日起連續37天開吃「一起挺優惠券」到3月底，可樂、焦糖奶茶、咖啡都買一送一，大薯、6塊雞塊「兩件99元」、平均50元有找，豬肉滿福堡兩件69元，最便宜早餐套餐79元起、四件組套餐101元，38大優惠券現省2538元一次整理；歡樂送優惠開搶應援鑰匙圈。漢堡王表示，買一送一「新春好食光」優惠券再吃一個月。
麥當勞：買一送一優惠券！大薯、6塊雞塊50元有找 套餐79元
迎接2026開工並，響應棒球賽事熱潮，麥當勞表示，2月23日至3月31日，推出38張「一起挺優惠券」，最高現省2538元。
◾️買一送一！中杯可口可樂、Zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰焦糖奶茶、金選美式咖啡（冰／熱）7大飲品「買一送一」。
◾️兩件59元起！薯餅兩件59元，大薯、6塊雞塊「兩件99元」、平均50元有找，豬肉滿福堡兩件69元。
◾️最便宜早餐套餐79元起！豬肉滿福堡加蛋、滿福堡、吉事蛋堡、現烤焙果（4選1）＋薯餅＋金選美式咖啡（冰/熱）／冰焦糖奶茶（2選1）早餐三件組最低79元起、雙人早餐159元起。
◾️四件組套餐101元起！麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組套餐」101元起；勁辣雞腿堡、大麥克、四盎司牛肉堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅「五件組套餐」169元起。
◾️雙人套餐209元起！雙主餐＋4塊麥克雞塊＋中薯＋2杯38元飲品優惠價209元起。
無敵大麥克與香雞大麥克之優惠雙人餐組品項，將自3月4日起至3月31日限時開吃（數量有限，售完為止）。
麥當勞歡樂送優惠！獨家開搶「TEAM Taiwan鑰匙圈」
麥當勞歡樂送設有「一起挺優惠」專區同享飲料買一送一，大薯、雞塊兩件59元起，限定5件組套餐219元起、早餐套餐119元起。
還獨家推出「TEAM Taiwan鑰匙圈」開搶！2026年2月23日至3月31日（或售完為止，限量10萬個），單買149元／個（每人單筆消費限購6個）；套餐加價購89元／個。
漢堡王：買一送一！套餐99元起優惠券
漢堡王表示，即日起至3月31日，「新春好食光」優惠券划算吃起來！雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯、中杯飲料等「買一送一」，超狂12款餐點砍半價；「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」套餐才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」雙堡也99元，「1+1」自由配69元、89元，整張現省1305元好划算。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
資料來源：麥當勞、漢堡王
