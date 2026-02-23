我是廣告 請繼續往下閱讀

中國又介入他國選舉！日本媒體《日本經濟新聞》揭露，在日本眾議院大選期間，中國網軍再度操作資訊戰，「至少」利用400個帳號在社群平台X散播數千篇文章和留言，試圖打擊日本首相、自民黨總裁高市早苗的形象和自民黨選情，且部分帳號已利用AI協作方式進行。根據《日本經濟新聞》報導，今年一月日本政府宣佈解散眾議院、提早大選，在X平台上便開始出現「高市早苗下台」、「高市早苗背叛國民」、「高市早苗是邪教成員」等標籤，且這些帳號的發文模式都很相近，且普遍匿名，並與其他帳號連動發布。這些帳號的主要發文內容，集中在高市早苗與世界和平統一家庭聯合會（統一教）之間的關係。報導指出，這些中國運作的帳號，仍能透過一些語彙發現背後蹤跡，例如國會議員一詞，日文為「国会議員」，這些中國帳號發文則寫成「国会议員」。針對高市早苗與自民黨的貼文在1月14日後開始增加，1月20日正式宣布解散眾議院時，單日發出超過600則，當中約76%帳號是在選舉前一個月，也就是2025年12月以後才註冊。此外，負責加速傳播不利高市訊息的帳號來源，多半隱匿其發文位置，這些帳號主要負責轉發源頭內容，而這些內容多半是由中國所發出，或是轉發立場較親日本在野黨的帳號相關貼文。另一方面，中國網軍帳號也開始利用AI協作加速散佈資訊，經Hive公司AI偵測工具判讀，部分帳號在選舉期間大量發布AI圖片，超過7成疑似透過中國企業的AI模型產生，內容多將日本民眾生活敘述得相當艱困、工時過長，同時也再度搬出美軍沖繩基地藉此再度挑撥沖繩議題，並散發日本軍國主義回歸、選舉舞弊等內容。截至眾議院選舉投票日，相關貼文觸及率超過200萬。報導也提到，儘管中國這波操作未必足以扭轉選情，行動的背後目的可能是嘗試使用生成式AI等各種新方法來操作輿論，調查顯示，截至 2 月 4 日，已有四成以上相關帳號被 X 認定進行違法行為而遭凍結或限制瀏覽，但隨後就有新帳號補上這些被凍結的帳號。