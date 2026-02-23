我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丹佛金塊21日客場挑戰拓荒者，最終以157 : 103大比分贏球。（圖／美聯社／達志影像）

▲明尼蘇達灰狼21日在愛德華茲（Anthony Edwards）爆發狂砍40分的帶領下，以122：111擊退殘陣缺將的達拉斯獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入後半段衝刺期，西區競爭態勢持續激化。在農曆春節後，西區版圖再度發生震盪。丹佛金塊在背靠背作戰的極度劣勢下，竟以54分分差狂勝波特蘭拓荒者，刷新歷史紀錄；而洛杉磯快艇的敗陣，則讓並未出賽的金州勇士坐收大禮，擴大了在卡位戰中的領先優勢。丹佛金塊21日客場挑戰拓荒者，儘管是背靠背出賽且少了戈登（Aaron Gordon）等主力，但金塊全隊手感熱到發燙。在當家球星約基奇（Nikola Jokic）僅出手15次就高效攻下32分9籃板7助攻的帶領下，金塊終場以157：103大屠殺拓荒者。這場狂贏54分的比賽，不僅創下金塊隊史最大勝分紀錄，更寫下NBA歷史上在「背靠背賽程」下客場贏分最多的奇蹟。此役過後，金塊戰績來到36勝21敗，排名正式超越休士頓火箭，攀升至西區第3，火箭則跌至第4。另一場焦點戰由洛杉磯雙雄在21日正面對決。湖人主力悉數上陣，新任核心唐西奇（Luka Doncic）火力全開，單場轟下38分、11助攻並抄截3次；搭檔里夫斯（Austin Reaves）同樣表現神勇，挹注29分。快艇雖有雷納德（Kawhi Leonard）攻下31分，但他於末節關鍵時刻因腳踝不適退場，最終湖人以125：122險勝。湖人贏球後收下2連勝，戰績34勝21敗穩居西區第5。而快艇的敗仗則讓勇士隊成為最大贏家，勇士目前領先快艇的優勢擴大至2場勝差，在激烈的前八名卡位賽中獲得了寶貴的喘息空間。明尼蘇達灰狼21日在愛德華茲（Anthony Edwards）爆發狂砍40分的帶領下，以122：111擊退殘陣缺將的達拉斯獨行俠。灰狼收下3連勝後續居西區第6；獨行俠則陷入深淵，苦吞慘不忍睹的10連敗，戰績下滑至西區第12。至於西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，21日在少了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的情況下，仍以105：86輕取布魯克林籃網，以43勝14敗的傲人戰績持續領跑全聯盟。