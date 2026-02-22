我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA休士頓火箭今（22）日106：108遭紐約尼克逆轉吞敗，賽後火箭記者Bradeaux搬出驚人數據，火箭自2026年以來，不到2個月賽程中，已經有4場在下半場開打前領先高達14分，最終卻慘遭逆轉，糗當「被逆轉專家」，本季甚至曾在最多領先25分情況下，最終遭到西區第14的紐奧良鵜鶘逆襲的尷尬狀況。本場比賽火箭不僅前3節牢牢把握領先，末節更一度以93：75領先尼克18分，但最後收官階段，卻被尼克一口氣打出33：13攻勢，直接逆轉局面。賽後，火箭記者Bradeaux推文統計火箭本季最大分差被逆轉紀錄，這場領先尼克18分排在第2，第一則是對上鵜鶘時，於第三節還剩11分鐘時取得72：47超大幅領先，最終卻以128：133輸球，此外對上國王、拓荒者等弱旅時，都曾有領先超過14分，最終卻遺憾遭逆轉的情況。關於火箭為何總於關鍵時刻被逆轉，賽後轉播團隊ESPN也公布相關數據，火箭全場一共發生19次失誤，其中有9次就集中於末節，反觀尼克，在追分階段一次失誤都沒有。美國記者依科（Kelly Iko）也發文表示，自己見證到一場史詩級的崩盤。「火箭失誤連連，半場進攻執行力不足，再加上尼克頑強抵抗，最終導致了這一局面。」