即便缺少了隊史薪資最高的四名核心球員，金州勇士隊在今（23）日對陣衛冕軍丹佛金塊的比賽中，依然向全聯盟展示了何謂「勇士體系」的底蘊。憑藉著二年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在末節歷史級的爆發表現，勇士隊以128：117逆轉戰勝金塊。這場勝利不僅讓約基奇（Nikola Jokic）35分20籃板12助攻的「神獸級」大三元成為空砍，更揭示了勇士在極端逆境下的三大轉型看點。本場比賽最令人驚嘆的莫過於波傑姆斯基的大心臟、勇於出手的特質。前三節他手感冰冷，10投僅中1，僅得到3分；然而進入決勝第四節，他徹底接管比賽，單節6投6中轟下15分8籃板2助攻。這份末節數據讓他成為NBA歷史上第四位能在單節繳出「15分8籃板2助攻」的球員，比肩威斯布魯克（Russell Westbrook）、約基奇與唐西奇（Luka Doncic）。波傑姆斯基的價值不在於單純的得分，而在於他能以193公分的身高抓下15個籃板，並送出9次助攻。他在第四節不僅投進反超比分的關鍵三分，更在籃下完成數次高難度的二次進攻補籃。波傑姆展現「運動型後衛」的全面性，不只是得分，而是在全方位影響比賽，總教練科爾（Steve Kerr）賽後也誇讚他是「球隊目前急需的人才」。波傑姆斯基此役出賽36分鐘，16投7中，其中三分球7投3中，得到18分15籃板9助攻1抄截。賽後接受採訪時，他談到末節大爆發：「我投進了一些球之後，感覺自己有點像進入ZONE狀態。一切都像慢動作一樣，我們的目標就是努力找到那種感覺。」此役勇士在缺少柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的情況下，全場傳出賽季新高的42次助攻。這可能會將又一次引起一個極為爭議的戰術討論：當格林不在場時，勇士的進攻流動是否反而變得更加單純且高效？在格林缺陣、霍佛德（Al Horford）先發的情況下，勇士展現了極致的「Five-out」空間感。場上五人均具備外線威脅，強迫約基奇必須遠離禁區防守，這讓勇士在上半場就投進15顆三分球。雖然第三節一度手感斷電（三分球13投0中），但由於空間拉開，勇士的傳切配合變得更加流暢，不再過度依賴格林的高位「發牌」。這種「全民皆兵」的進攻模式，證明了科爾體系在失去超級球星後，依然具備頂級的執行力。說實在的，格林這一季的狀態已經差到一個程度，與2022年季後賽的情況有些相似，科爾之前也說了，可能在柯瑞（Stephen Curry）不在時將其踢出決勝陣容。這對他來說是一次警醒，只希望此人趕快找回狀態吧。儘管約基奇展現了當今第一人的統治力，但金塊在關鍵時刻的崩盤已非偶然。今日第四節，金塊被勇士打出一波33：16的攻勢，除了體能因素，更反映出金塊在防守輪轉上差勁。金塊時不時就會這樣，除了與他們防守條件先天不良有關之外，與球隊未能長期保持執行力也有關，這就和更衣室文化以及執教能力有關了。當勇士在第四節加強對約基奇的包夾時，金塊其他球員未能給予足夠支援。穆雷（Jamal Murray）兩次致命失誤與團隊外線低迷（全場三分命中率僅26%），讓約基奇的傳球威脅大幅減損。對於志在衛冕的金塊而言，如何在約基奇被包夾時維持穩定的關鍵球執行力，將是他們在季後賽前必須解決的難題。勇士長期以來被球迷嘲諷「跟誰打都能五五開」，打冠軍級別強隊有時能贏，但也不少次輸給擺爛球隊，這正好證明了球隊的不穩定性，今天擊敗金塊又一次展現了此一特點。但無論如何，勇士真的需要這一場勝利，特別是在球隊幾名球星都缺陣的情況下，他們的深度又一次拯救了他們。