▲湖人近期密切關注的兩位防守大鎖——金塊隊的華生與火箭隊的伊森，皆為「受限制自由球員（RFA）」（圖／美聯社／達志影像）

▲專欄作家科內利森（Josh Cornelissen）指出，現年26歲的德國前鋒邦加，可能是填補湖人側翼空缺的理想人選。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年休賽季逐漸逼近，洛杉磯湖人隊正積極籌劃陣容升級。在詹姆斯（LeBron James）未來動向不明且傳出全力追求密爾瓦基公鹿巨「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的同時，湖人管理階層也正尋求更具經濟效益的側翼補強方案。由於目標鎖定的潛力股華生（Peyton Watson）與伊森（Tari Eason）受限於身分難以輕易延攬，湖人已將目光投向歐陸賽場，鎖定曾效力過球隊的德國前鋒邦加（Isaac Bonga）。根據ESPN資深薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，湖人隊今夏預計將擁有約5100萬美元的薪資空間。儘管銀彈充足，但湖人近期密切關注的兩位防守大鎖——金塊隊的華生與火箭隊的伊森，皆為「受限制自由球員（RFA）」，這意味著原球隊擁有絕對的跟進報價權，湖人想要成功挖角的難度極大。因此，轉向「不受限制自由球員」或是海外市場成為球團更實際的選擇。ESPN的Kevin Pelton指出，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）和威廉斯（Robert Williams III）是湖人潛在的前場目標；後衛艾利斯（Keon Ellis）也是，他在交易截止日也與洛杉磯聯繫在一起。專欄作家科內利森（Josh Cornelissen）指出，現年26歲的德國前鋒邦加，可能是填補湖人側翼空缺的理想人選。邦加在2018年由湖人隊在第二輪選中，後因戴維斯（Anthony Davis）交易案被送往華盛頓巫師隊。在離開NBA前往歐洲發展後，邦加的表現突飛猛進，他不僅帶領拜仁慕尼黑奪下2024年德甲冠軍，目前效力於塞爾維亞傳統強權游擊隊（Partizan）時，更榮獲ABA聯盟年度最佳防守球員殊榮。邦加本賽季場均可得到10.4分5.6籃板1.5助攻，投籃命中率51.1%、三分命中率34.2%。他擁有6呎9吋的身高與優異運動能力，能防守多個位置。邦加不需要持球進攻，其「高能量、重防守」的角色定位，完美契合目前湖人由唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）組成的核心體系。由於邦加不需要昂貴的合約，這類「低成本、高回報」的簽約，將能讓湖人保留更多薪資彈性去追求如阿德昆伯等超級巨星。目前傳出已有多支NBA球隊向游擊隊詢問邦加的買斷可能性，雖然游擊隊拒絕在季中放人，但這已釋出強烈信號：這位德國悍將極有可能在今夏重返最高殿堂。