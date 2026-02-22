我是廣告 請繼續往下閱讀

粉絲除了要求合照，還向布朗尼表達對其父親「詹皇」勒布朗.詹姆斯（LeBron James）的熱愛，直言詹姆斯是他這輩子最喜歡的球員，並表示自己從小就開始關注布朗尼的成長。

NBA洛杉磯湖人隊新星布朗尼（Bronny James）近日被捕捉到與女友派克.懷特菲爾德（Parker Whitfield）一同前往墨西哥知名度假勝地卡博（Cabo）旅遊。影片中可見布朗尼與女友懷特菲爾德正在電梯前等候，當門開啟時，懷特菲爾德先行步入電梯，布朗尼則隨後推著行李跟進。該名粉絲在電梯內隨即與這位湖人隊後衛展開簡短對話，詢問目的地為何，布朗尼親切地回答是要前往「卡博」。布朗尼對此有禮貌地回應表示感謝，粉絲更提到自己在布朗尼就讀南加州大學（USC）大一期間曾在那裡度過暑假。整個互動過程中，懷特菲爾德大多時間保持低調看著地面，未參與對話。當電梯門再次開啟，這對情侶在粉絲的旅途祝福聲中離去，布朗尼的應對進退也被網友稱讚相當大方得體。布朗尼的女友懷特菲爾德背景大有來頭，她是美國知名演員唐德雷.懷特菲爾德（Dondre Whitfield）與莎莉.理查森（Salli Richardson）的女兒。這對好萊塢夫妻檔在2025年9月接受媒體採訪時，曾對布朗尼表示肯定。理查森當時直言布朗尼表現得很好，當被問到是否給予這段戀情家長認可的「印章」時，唐德雷雖然開玩笑地語帶保留，但最後仍強調布朗尼是一個非常棒的小夥子。布朗尼與懷特菲爾德最早是在2024年巴黎奧運期間觀看美國隊比賽時，引起媒體與球迷的高度關注。儘管兩人確切的交往起始時間並未公開，但自從首度在公開場合合體至今已接近兩年，感情發展相當穩定。隨著布朗尼在NBA職業生涯的起步，兩人的感情動向也持續成為鎂光燈焦點。