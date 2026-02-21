我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）球隊為爭取更高選秀順位而刻意降低競爭力，導致「擺爛（Tanking）」爭議近年來持續延燒。儘管聯盟早在2019年改革樂透制度、拉平墊底球隊中籤機率，但制度仍被認為存在「輸球誘因」。2025-26賽季期間，聯盟更對包括爵士、溜馬，因輪換與比賽管理問題開出罰單，使選秀制度是否真正遏止擺爛再度成為焦點。《NOWnews》一文帶你看懂NBA選秀、狀元籤機率、擺爛經典案例以及NBA預計實施的七項改革。NBA選秀是聯盟每年最重要的人才補充機制。30支球隊透過選秀，從美國大學籃球與海外職業聯賽中挑選潛力新秀，為球隊注入新血，也讓整個聯盟維持世代交替與競爭活力。選秀順位主要依據前一季的例行賽戰績決定。未能打進季後賽的球隊會進入「樂透抽籤」機制。2019年，NBA調整樂透制度，讓戰績最差的三支球隊抽中狀元籤的機率同為14%，藉此降低刻意墊底的優勢。其餘未進季後賽球隊則依戰績排序，抽中狀元的機率逐級遞減。倒數第4名到倒數第14名，抽中狀元的概率分別是12.5%、10.5%、9%、7.5%、6%、4.5%、3%、2%、1.5%、1%，0.5%。一旦球隊以某個順位選中球員，便擁有與該名球員簽訂NBA合約的獨家權利。NBA選秀制度始於1947年，隨著時代變遷不斷修正規則，目標是在競爭公平與弱隊補強之間取得平衡。選秀共分兩輪，每輪30個順位，理論上每年會有60名新秀被選入聯盟。球隊若不打算使用選秀權，也可以將其交易，換取現役球員或未來選秀權。在現代NBA體系中，選秀權早已不只是挑選新人的工具，更是一種具備市場價值的資產。特別是首輪選秀權，被視為重建或大型交易中的關鍵籌碼，各隊通常不會輕易出手。簡而言之，選秀不只是新人報到的舞台，更是影響球隊未來數年布局的重要戰略核心。近年NBA屢屢出現所謂「擺爛球隊」現象，其背後關鍵在於選秀制度所形成的誘因結構。現行樂透機制中，戰績越差的球隊，抽中高順位選秀籤的機率越高，即使2019年已調整為戰績最差三隊同為14%狀元機率，但對於季後賽無望的球隊而言，輸球仍可能換來更好的重建資產。在競爭激烈、頂級天賦稀缺的環境下，高順位新秀往往被視為翻轉戰局的捷徑。因此，部分球隊在賽季後段選擇讓主力休息、培養年輕球員或進行資產交換，以長期利益為優先，短期戰績則退居次要。這種策略並非單純「不想贏」，而是在制度框架下的理性選擇，也因此讓聯盟持續面臨如何在保障弱隊重建權利與維護競技公平之間取得平衡的難題。舉例來說，本季剛被罰款的爵士從灰熊換來兩屆全明星「JJJ」傑克森（Jaren Jackson Jr.），這位DPOY等級的內線在首秀僅上場25分鐘就狂砍22分，卻在決勝的第四節被總教練強行按在板凳上，目送球隊輸球；此外，震撼交易換來崔楊（Trae Young）與超級球星戴維斯（Anthony Davis）的巫師，同樣也被認為是在「擺爛」，而許多球隊這麼做的原因不外乎就是在等2026的選秀。也正是因為今年是選秀大年，因此「擺爛」的現象愈發猖獗。1.1997年圍繞鄧肯（Tim Duncan）所掀起的狂潮。當年多達9支球隊戰績不超過30勝，聯盟瀰漫濃厚衝「狀元籤」的氛圍。最終由僅20勝的馬刺抽中狀元籤，毫不猶豫選進鄧肯，開啟長達近20年的王朝基礎。鄧肯生涯5度率隊奪冠、2座例行賽MVP與3座總決賽MVP，證明這次戰略性低潮換來的，是聯盟少見的成功案例。2.費城76人在2013-14賽季追平聯盟紀錄的26連敗以及2015-16賽季破北美職業聯賽紀錄的28連敗讓他們分別選進恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons），才重返季後賽。「擺爛」不僅會牽動球隊戰績，也影響商業與文化層面。在市場層面，戰績低迷且被外界視為「無意求勝」的球隊，比賽收視與進場人數通常下滑。在球隊層面，長期輸球可能衝擊更衣室氛圍與球員心態，也可能影響自由球員對競爭環境的評估。NBA總裁蕭華（Adam Silver）近期表示，聯盟正評估將處罰層級從罰款提升至更嚴厲手段，包括在極端情況下「沒收選秀權」。不過，如何區分「真實重建」與「刻意輸球」，仍是執法上的最大難題。任何制度變動，都需經由董事會批准，同時在維護競爭公平與保障弱隊重建權益之間取得平衡。根據Shams Charania引述聯盟總管會議與競賽委員會討論內容，聯盟正在評估多種方向：在歐洲與南美洲體壇，「升降級制度」長年被視為維持聯賽競爭張力的重要機制。無論是足球聯賽或女子排球聯賽，多數國家皆採行此制度。賽季末排名墊底的球隊將被降至次級聯盟，而次級聯盟表現最佳的球隊則取得升級資格。以義大利足球為例，頂級聯賽為Serie A，其下依序為Serie B等層級，即便傳統豪門也無法倖免，只要戰績不佳，同樣面臨降級風險。升降級制度的核心在於「沒有安全區」。對後段班球隊而言，每一場比賽都關乎生存，因此極少出現刻意放棄賽季的情況。賽季後半段除了爭冠焦點戰外，保級大戰同樣扣人心弦，既提升比賽張力，也延長聯賽的整體關注度。這種機制被認為能有效抑制擺爛現象，讓競爭從季初延續至最後一輪，維持聯賽的公平性與可看性。