▲陳意涵（左）曾被診斷不孕，結果連生2胎。（圖／翻攝自YouTube緯來綜合台）

陳意涵和導演老公許富翔2018年結婚，生下1子1女，去年底她主演的電影《陽光女子合唱團》造成轟動，過年期間也有許多人討論，劇中陳意涵飾演單親媽媽惠貞，在監獄中生下女兒，母女情相當動人，不過私下陳意涵曾被診斷出不孕，醫生還叫她不用避孕，根本不會懷，結果下禮拜就懷孕了，讓她傻眼。陳意涵曾在唐綺陽的節目《唐綺陽談星私廚》宣傳電影，聊到演媽媽這件事，陳意涵說也是當了好幾年的媽媽之後，才真的確定自己可以演這樣的角色，而她和許富翔交往時，本來想去凍卵，結果指數低到凍也沒用，被醫生說不用避孕，是沒辦法懷孕的程度。沒想到的是，陳意涵在隔一週就驗出懷孕，讓她當場臉歪，唐綺陽笑說，她一定是聽完醫生的話之後澈底放鬆了，就自然懷上了。陳意涵之前也曾開玩笑說，會結婚是因為懷孕，不過自從她當了媽媽，也依舊做自己。甚至她會每天提早起床手沖咖啡，冥想、跳繩，才開啟一整天的行程，陳意涵說，媽媽也曾問她幹嘛不買現成的豆子就好了，還要自己磨這麼辛苦，陳意涵則認為，如果連一件為了自己而做的小事都沒時間，那我們每天到底都在忙什麼呢？而且她深信一日之際在於晨，如果每天早上都很匆忙，一整天都會找不到生活的節奏。陳意涵也分享過自己的愛情觀，如果吵架要記得給彼此一點空間，「冷靜下來就沒事，人都會思考，兩個人有衝突的時候，就是給彼此空間。」不僅如此，陳意涵也認為，對另一半保有崇拜感是很重要的，只要崇拜另一半，就會有愛。