過年9天連假來到今（22）日最後一天，星巴克、超商、速食與手搖飲迎接開工日，都推出許多優惠，甚至有不少是從今日活動就開跑。星巴克、超商，甚至速食的咖啡都有買一送一，其中全家超商更有買一壺送一壺，優惠後每杯咖啡12元不到。披薩也有買大送大優惠，還加送可樂。《NOWNEWS》整理各大通路開工優惠，詳細資訊一次看。
🟡超商
📍7-ELEVEN
▪️ 2月23日（限門市）
1.大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
2.中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）
▪️ 2月23日至2月28日（限APP）：特選系列BTO開工加油活動
1. CITY CAFE特選美式買8送8 ( 每日限量2萬組)
2. CITY CAFE特選拿鐵買8送8 ( 每日限量2萬組)
3. CITY CAFE特大厚乳拿鐵買8送8 ( 每日限量2萬組)
4. CITY CAFE大杯濃萃美式/大杯濃萃拿鐵任選5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元），限量10萬組。
5. CITY CAFE風味系列指定冰飲(福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶/香草焦糖瑪奇朵/黃金榛果太妃/好時經典可可)任選4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元），限量8萬組。
6. CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍任選4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元，限量5萬組。
4. CITY TEA青梅冰茶、一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶任選5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元），限量5萬組。
5. CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵3杯200元，6.1折（原價110元、特價67元），限量5萬組。
📍全家超商：
▪️ 2月22、23日：會員APP隨買跨店取快閃限定
1.Let’s Café大杯特濃經典美式2杯65元
2.大杯特濃經典拿鐵2杯75元
3.大杯單品美式2杯110元
4.大杯單品拿鐵2杯120元優惠(冰熱不限，會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日)
5.2月22～23日會員於全台實體「全家」店舖購買Let's Café大杯特濃美式、特大杯經典美式及大杯單品美式，同品項買一送一(冰熱不限，不可寄杯)。
▪️「全家」FamiNow 外送自取，買一壺送一壺還免運送到辦公室，Let's Café 美好分享壺 (280元)，搭配買一送一優惠，共24小杯 (8盎司)，等於一杯不到12元！更有專屬保溫設計。
操作步驟：APP首頁>FamiNow外送自取>選擇取貨/送貨店舖>選擇商品「美好分享壺」>選擇商品優惠：同商品1送1(FamiNow限定)>加入購物車>設定取貨時間>結帳即會自動帶入優惠。
備註：2月24日前會員結帳單筆滿149元享免運
📍萊爾富：
2月23日至2月25日：
1.門市Hi café 大杯特濃美式（售價55元）與大杯特濃拿鐵（售價65元）冰熱任選皆享同品項買1送1。
2.多款指定人氣飲品、能量飲、瓶裝咖啡、鮮食與餅乾等商品，優惠最低 5折起。
3.葡萄王靈芝王精華飲（售價99元）、農心爽口海鮮味烏龍麵（售價49元）皆享買1送1優惠。
4.Hi-Life VIP APP內的整買零取還有推出熱銷人氣鮮食肉醬德腸義大利麵(售價89元)，2件150元優惠。
5.紐澳良雞腿三角飯糰 (售價35元)買2件55元。
📍OK mart：
2月23日：
1. 推出限時一天「好咖應援」活動，至門市購買大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），即可享同品項買2送2，不限冰熱、全台門市同步適用。
2. Kmall雲端商城也推出咖啡大容量回饋方案，期間選購大杯莊園美式／拿鐵與大杯極淬莊園美式／拿鐵，皆享買10送10優惠，並再加碼贈送OK Point 666點，活動限量1萬組。
🟡連鎖咖啡
📍星巴克：
2月23日、24日：星巴克買一送一，持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。
📍85度C：
2月23日：
1. 大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶、大杯蕎麥奶茶第二杯35折
2. 紅茶拿鐵兩杯大杯原價130元，優惠後特價87元，每杯約44元
3. 慢熟奶茶兩杯大杯原價100元，優惠後特價67元，等於每杯34元
4. 蕎麥奶茶兩杯大杯原價100元，優惠後特價67元，等於每杯34元
備註：開工慶活動限同品項、不限冰熱、每人現購現取限三組，寄杯辦法依各門市公告為主，線上訂餐外送或外帶、電話訂購無此優惠。
📍路易莎咖啡：
即日起至2月28日：
出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
🟡手搖飲
📍清心福全：
2月23日至3月1日：
Red Bull全系列飲品每杯現折10元，包含「Red Bull紅牛能量紅茶」、「Red Bull紅牛能量藍莓蜜」、「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」、「Red Bull巨峰葡萄能量優多」，現折之後全系列每杯只要70元。
📍先喝道：
2月23日：
全台先喝道門市同步推出「四季春茶王（中）」2杯優惠價29元，現享買1送1，數量有限，售完為止，每人限購3組。
🟡速食
📍摩斯漢堡：
■2月23日：
大杯摩斯咖啡買一送一
■2月24日至3月8日：
購買大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶，「第二杯只要10元」。
▪️2月23日至3月8日：
再加碼消費「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」等三款指定飲品，任選兩杯只要85元。
▪️2月23日至3月15日（線上優惠，MOS Order App「MOS跨店取」）：
推出限時限量組合，包含經典品項「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」2入套組，優惠價170元、「大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶」任選6杯，優惠價210元。每項優惠限量千組，售完為止。
📍達美樂：
▪️2月23日至2月25日：全台達美樂門市外帶大披薩「買1送1再送大可樂1瓶」，比5折還要更優惠，只要590元起（優惠碼：131169），提供超過10多種經典且美味的披薩口味可任選，也可同步加價升級「火山系列披薩」。
▪️另加碼推出「開工網訂限定優惠」，凡於達美樂官網訂購並輸入優惠碼，即可享外帶起司大火山披薩單顆優惠價299元（優惠碼：797041），
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、OK mart、路易莎、星巴克、清心福全、先喝道、摩斯漢堡、達美樂
