立法院新會期一開春，卓榮泰一句「李女士」便引發民眾黨不分區立委李貞秀不滿，覺得這是在「霸凌」她。這我就不懂了，稱妳為「李女士」不行，那要怎麼稱呼才行?要叫李阿姨、李媽媽、還是李婆婆、李大娘?在行政單位眼中，國籍戶籍有疑義的立委，就還不算立委，叫女士有何霸凌之意?就算已是立委，院長熟識者也常直呼其名，其昌、楚茵的叫。更熟的還叫小名或外號，或名字中字接「公」，尾字接「老」，春公、鐵老在國民黨文化中也是常態。比較不熟的稱先生、女士、或名字接個「兄」字，亦無不妥。我就不懂，叫「女士」怎麼就算霸凌了?這種說法就算送到法院去判，我看也是連起訴都不成。新科立委常有大頭症。以往每屆新立委進來，總會發生幾件警衛沒認出立委，而被叫去罵的鳥事。最誇張的一次，是某立委進出會館時，警衛沒立正站好給他敬禮，結果警衛被立委狂罵一頓，到底是誰比較常霸凌誰啊?有什麼道理說，你一當上立委，所有人都該認得你呢?你就長個SPY臉，毫無特色到看一百次還記不得，去警局畫肖像，拿去市場走一圈，起碼逮上百個人回來，這要怪誰呢?所以每屆有新立委進來，立法院都會要求警衛去記去背立委照片，妥妥的人肉AI人臉辨識。人的記憶是有限的，互相尊重與情感交流是對等的，咱們這種可以刷臉進出立院的老屁股，是混了幾十年還碰上也混了幾十年的老警衛，才有刷臉進出的特殊待遇的。請大立委們體諒一下，一個警衛要記一百多張立委臉，他容易嗎他?你大立委記得每一張警衛的臉嗎?現在好，連叫女士都不行了，非得上尊號加職稱再拖個尾音是嗎?「民眾黨不分區獨一無二陸配立法委員李立委貞秀進場上座~~」，那離場時還要加個「尚饗~」嗎?加職稱才是尊重，稱女士就叫霸凌，這就像某部水滸傳電影裡演的，那個害人奸官陸謙，到嚥下最後一口氣前，都還要把官帽先扶正，這個官，當得是這麼地有滋味嗎?卓院長沒用上英國著名法庭笑話來處理妳，已經算仁慈了。某位紳士出門時被正在溜狗的某女士的狗給要咬了，邊揮雨傘邊對女士罵「bitch」，立馬被告上法庭。法官判公然侮辱，要求紳士向女士當庭道歉，紳士緩緩起身問法官:「我會馬上道歉，但有一個邏輯問題不解，我不能罵一位Lady為Bitch，但我能不能稱一隻母狗(Bitch)為Lady呢?」法官想了想說:「可以。」紳士馬上轉頭向那位女士說:「Sorry，Lady!」卓院長不能稱一位立委為女士，那可不可以稱所有女士為「委員」呢?邏輯上好像也說得過去。問題更大的是民眾黨，周秘書長榆修先生出來質問梁副主委文傑公:「你認為陸配是外國人嗎？」這是圖窮匕現，民眾黨故意提陸配當立委，就是要逼綠營走進「兩國論」死角，綠營一承認兩國論，對岸一定有強烈反應，白營便能再反打綠營是兩岸關係的麻煩製造者。李貞秀能否當立委只是工具，藉此捅綠營一刀，逼綠營承認兩國論，製造兩岸局勢緊張才是真正目的，要不然怎會先提個徐春鶯，陸委會已告知可能會有問題，後來還再硬提個李貞秀?柯文哲就是要利用國籍法與兩岸人民關係條例間的漏洞，把綠營逼進死角，你不認陸配國籍就是在搞兩國論，兩岸關係緊張；你認了陸配無法放棄對岸國籍也能當立委，那就等於把國籍法廢了，大開方便之門。怎麼做，都是綠營錯，好招。其實，泛藍各政黨，都有人提過讓陸配進不分區名單，以爭取陸配的票。但各黨討論一頓後，都發現法令適用上有問題，要嘛這人當不成立委，要嘛搞出兩國論爭議，所以最後都放棄，頂多把陸配放進不安全名單意思一下，沒人敢玩真的。大家都不敢的事，柯文哲卻敢，那就讓柯文哲和民眾黨自己去擔，其他人點煙翹腳看戲。柯文哲和民眾黨故意要挑起兩國論爭議，故意要捅破這層窗戶紙，那他們就要有點LP，扛上「兩岸關係麻煩製造者」這條罪名，不要給我跑。真鬧出點什麼大事，千夫所指，請指名柯文哲，不要給我賴給我閃。陸委會和內政部已經盡其所能從寬解釋，只要你填具文件並公開宣示，就能給予至少一年寬限，一年後訴願再依現實狀況認定，實質上有困難還有機會從輕發落，但李女士偏偏搞鬼不從，記者請她宣示一下，她還說自己永遠是「中華人民共和國國籍」，事後又說那是口誤。這是擺明了要鑽法律漏洞，挑明了老娘就是要來搞事，老娘的祖國就是中華人民共和國，根本不認中華民國。這人不處理掉，鐵定後患無窮。怎麼處理?梁文傑推給立法院，但這絕對不是好方法，只是沒有辦法中的辦法。冤有頭，債有主，解鈴還需繫鈴人，李貞秀是誰提名的?柯文哲和民眾黨，那就該他們自己來處理。柯文哲勸李貞秀自行辭職，或民眾黨撤銷提名，或開除黨籍，這個不分區立委就沒有了，這是最簡單的辦法。如果民眾黨打死不退半步，那就在下次選舉中一起把整個民眾黨打死，打死這個故意挑起兩國論爭議，兩岸關係的麻煩製造者，這個蓄意沒事搞事的挑釁者。法律有漏洞的時候，就必須用政治手段解決，而最有效的政治手段，就是選票。李貞秀不在立法院消失，那就讓民眾黨在政壇徹底消失，你敢做各個政黨不敢做的事，就讓你受到各個政黨都沒遭遇過的悲慘失敗。有本事，民眾黨就轉型成一個純粹的陸配政黨，看你能選上多少席?政治事務，尤其是涉及兩岸的敏感事務，都必須是有底線有邊界的。挑戰對手，無所不用其極，還是有其極限與邊界。有人要硬闖邊界極限，那就讓他承受硬傷，回去領殘障手冊，沒有什麼好說的。李女士的狡辯、奸巧、搞事，顯示她不是什麼單純陸配，而是專門來搞破壞的。立法院走了一顆蔥，又來一顆水仙不開花的裝蒜，到底是有完沒完?政府不能消極抵制這個破壞王李女士而已，而是需要快刀斬亂麻，把她送回對岸去種大蒜，那才是她最適合的土壤。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com