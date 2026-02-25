我是廣告 請繼續往下閱讀

初九天公生由來：陽數之極，至高無上

▲農曆正月初九玉皇大帝聖誕這天是開春轉運、祈求全年平安與財富的重要時刻。（圖／翻攝三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）

拜天公最佳時刻錯過了？補救祭拜指南一次看

初九（25日）清晨至上午11時前，仍屬良好祭拜時段。

▲拜天公講求心靈清淨，供品供品須以素食為主、嚴禁口出穢言，個人儀容也要注意。（圖／翻攝桃園慈善宮（天公廟）臉書）

拜天公的禁忌事項！違反3大地雷衰整年

▲拜天公講求心靈清淨，供品供品須以素食為主，供品包含紅圓、發糕、年糕、花生。（圖／翻攝塔羅牌老師艾菲爾 臉書）

初九拜天公要準備什麼供品？開運祭拜流程

今（25）日農曆正月初九是民間信仰中至高無上的「天公生」，也就是玉皇大帝聖誕。迎接這個重要日子，許多民眾已於昨（24）晚子時燃炮祝壽，今天白天同樣是祭拜的好時機。對此，民俗專家廖大乙特別點出供品準備、最佳祭拜時刻，以及拜天公有「3大雷區」絕對不能踩，否則恐有褻瀆之虞，開運不成反而影響整年運勢。廖大乙老師表示，正月初九，是結合陽數之首「一」與陽數之極「九」，象徵廖大乙老師表示，初九拜天公最靈驗的時間為初八（2月24日）晚間11時（子時）至初九（2月25日）凌晨1時，但廖大乙表示，若因工作忙碌無法於當日祭拜，在元宵節（正月十五）前皆可擇時補拜，心誠則靈。民眾可前往設有天公爐的廟宇祭拜，或在自家門前向天朝拜。廖大乙老師表示，拜天公講求心靈清淨，務必避免誤踩禁忌，尤其以下3大地雷不可觸犯：供品須以素食為主（如素果、年節食品），不可使用肉類，以示敬意。祭拜時應先沐浴、更衣整潔，不可披頭散髮或衣冠不整。祭拜過程中避免嬉笑喧嘩、爭吵或出言不遜，以免影響福氣。廖大乙提醒，拜天公重在心誠與清淨。只要避開禁忌、依禮祭拜，便能祈求上天庇佑，讓新的一年諸事順遂。可準備紅圓、發糕、年糕、花生等年節食品，以及象徵平安的蘋果、象徵旺來的鳳梨、象徵大吉的柑橘等水果。依傳統禮儀，可行三跪九叩大禮，叩拜後雙手合十稟報，祈求事業順利、學業進步、身體健康等心願。雙手合十向天稟報，先祈求國泰民安，再祈求個人新年行運、事業順利與身體健康。