國家級警報響了！中央氣象署地震測報中心資料，今（24）日中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，震央在宜蘭縣政府東南東方16.9公里處，地震深度66.8公里，屬於淺層地震。本次地震為今年第 014 號顯著有感地震。
氣象署稍早針對台北市、宜蘭縣發出災防告警訊息國家級警報。
不少北部民眾大喊，「左右猛力一搖」、「晃好大一下，台北」、「很大力的好幾下」。
國家災害防救科技中心表示，本次規模5.6地震震央位於宜蘭五結外海8.9km深66km，各縣市最大震度為：宜 4 級、竹 3 級、桃 3 級、新北 3 級、花 3 級、北 3 級、竹市 3 級、苗 3 級、中 3 級、嘉 2 級、投 2 級、雲 2 級、彰 2 級、嘉市 2 級、南 2 級、基 1 級、東 1 級。
依氣象署災防告警發布原則，偵測地震預估規模5.0以上且預估震度達4級，或預估規模6.5以上且預估震度3級以上，即會發送國家級警報。
