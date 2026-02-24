我是廣告 請繼續往下閱讀

美股23日迎來重挫，美國總統川普（Donald Trump）警告各國別想藉著最高法院裁決對等關稅違法來耍花招，否則將面臨比目前協議條件更高的關稅，美國經貿政策的不確定性並未隨著裁決出爐而降低，反而更添模糊。同時，研究機構Citrini Research最新報告示警，AI發展可能導致大量白領失業，衝擊社會，在2028年恐讓美國失業率飆升至10％以上，再度點燃投資人AI恐慌擔憂，美股主要指數齊跌。道瓊工業指數下跌821.91點或1.66％，收48804.06點。標普500指數下跌71.76點或1.04％，收6837.75點。那斯達克指數下跌258.80點或1.13％，收22627.27點。費城半導體指數下跌46.96點或0.57％，收8213.46點。根據《CNBC》報導，由於Citrini Resear研究報告設想AI給經濟帶來顛覆性影響，AI恐慌籠罩市場，軟體股再次承壓，IBM股價大跌超過13％成為最大受害者，微軟股價也下跌逾3％，CrowdStrike股價大跌近10％。不僅軟體股疲軟，其他被認為會受到AI革命衝擊的產業，像是貨運物流、商業房地產和金融服務等等，股價也同樣遭受損失，美國運通的股價下跌超過7％，萬事達卡股價也下跌近6％。除了AI恐慌再起，川普關稅戰的陰影也重新浮現，川普揚言將推出更多關稅措施，在最高法院裁決出爐後依舊聲稱自己有能力提高關稅，然而，歐洲議會週一宣布暫停批准美國與歐盟之前達成的貿易協議，直到歐盟取得「全面的法律評估與美方對最新關稅的明確承諾」，歐洲官員對川普的行動表示擔憂，並暗示這可能會對其與美國的貿易協定構成威脅。圍繞川普全球關稅戰的波動，目前看來可能不會很快落幕。Landsberg Bennett投資長藍斯柏格（Michael Landsberg）表示，「經濟面臨的重大問題是，在這段觀察期結束後會發生什麼事；如果關稅政策持續沿著目前這條路走，我們今年稍晚很可能還會再次回到最高法院。關稅政策的拉鋸戰，很可能在今年剩餘時間裡成為市場分心的主題，不過其波動程度應該會低於去年4月最初衝擊時帶來的劇烈震盪」。受此影響，國際現貨黃金23日上漲超過2％，而黃金期貨上漲超過3％。比特幣價格則是持續下跌，又跌破6萬5000美元關卡，跌幅將近4％。