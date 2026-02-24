我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳子強近年除了拍戲，有繪畫長才的他，曾經舉辦個人畫展。（圖／年代提供）

▲陳子強2008年與傅天穎（如圖）奉子成婚，兩人2013年因為教育、生活與財產爭議離婚。（圖／NOWNEWS資料照）

50歲陳子強出身歌仔戲世家明華園，參演不少武打電影、連續劇，週刊今（24）日報導，他被一名企業女總裁控訴，答應交往後，陳子強希望將自己的畫作結合文創商品販售、做公益，女總裁為了力挺男友，砸下360萬元成本，怎料，陳子強開始對她冷暴力，雙方分手後，陳子強改口說文創產品未獲其本人授權，要求女總裁不准賣，讓她非常錯愕，已經委請律師準備提告。據《鏡週刊》報導，陳子強和某女總裁認識7年，去年開始交往後，陳子強提議把自己的畫作開發成文創商品，結合公益理念對外銷售，女總裁支持賞男友的構想，投入大量資金和人脈等資源，如兩人遠赴義大利酒莊挑選酒款，規劃製作3000瓶紅酒，總成本約360萬元，沒想到，回國後，陳子強開始對女方不理不睬，訊息已讀不回，女總裁無法忍受便提出分手。陳子強和女總裁分手後，男方表示，這些紅酒未經他授權、不得販售，如今半年過去，女方完全沒有接到陳子強方面，關於商品販售或以女總裁公司名義捐款的消息，讓女總裁不禁懷疑陳子強是否利用她的資源，假公益之名來斂財，女總裁無法接受，決定走法律途徑討回公道。明華園第三代陳子強以童星身分出道，憑武術功底主演《殭屍小子》、《新七龍珠》等國片，展現動作與喜劇天分，在電視領域，他演出《大巡按蕃薯官》、《又見阿郎》、《孤戀花》、《我們這一家》等劇集，角色涵蓋時裝劇與傳統題材，雖然不常登上自家歌仔戲台，卻以演技於戲劇圈穩紮穩打。陳子強感情世界波折不斷，2008年與女星傅天穎奉子成婚，2013年因為教育、生活與財產爭議離婚，離婚後，陳子強交往女舞者陳以仁，兩人在2023年分手，期間傳出介入「叫賣哥」葉昇峻與歌手周卉姍的離婚風波，但經紀人澄清兩人只是師兄妹關係，而今又爆發與女總裁感情、金錢糾紛，引發外界關注。