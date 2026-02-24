《NOWNEWS今日新聞》記者也向富邦悍將球團求證，截稿前尚未獲得回應。

▲李珠珢昨日才宣布今年球季將繼續以Fubon Angels身分，繼續為富邦悍將應援。（圖／富邦悍將提供）

李珠珢聲量爆發 成韓援現象代表

▲朴星垠今年加盟桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩，受到廣大矚目。（圖／翻攝自桃氣女孩IG@peach_girls_official）

雙胞胎話題延燒 市場競逐提前白熱化

台灣職棒啦啦隊市場近年掀起韓籍應援熱潮，各隊積極布局韓援戰力，競逐態勢愈演愈烈，韓籍啦啦隊女神李珠珢昨（23）日才剛宣布續約Fubon Angels，今日又傳出新消息，指稱李珠珢的好朋友、效力於韓職KBO起亞虎啦啦隊的朴星垠將有望來中職發展，加盟Fubon Angels與李珠珢合體形成「閨密連線」，為新球季再添看點。對此，被封為「AI女神」的李珠珢自2025年4月來台加入Fubon Angels後，人氣急速攀升，她不僅成為富邦主場賽事吸睛焦點，更陸續接下電信、超商與手遊品牌代言，商業價值快速放大，每逢悍將主場開打，場邊總能見到粉絲排隊應援，帶動門票與周邊商品銷售，也因此任何與李珠珢的一舉一動，都能成為球迷討論核心。而根據《CTWANT》報導，李珠珢的好友朴星垠傳出有望加盟富邦悍將，引發熱議。現年23歲的朴星垠曾在KBO起亞虎啦啦隊活動，與李珠珢不僅是昔日隊友，更是眾所皆知的好友，2024年2人曾一同來台參與大巨蛋主題日活動，當時以金髮造型亮相，讓不少球迷留下深刻印象。其後朴星垠轉戰台灣職排，加入桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」，與金佳珢、朴昭映並肩應援，逐步累積在台知名度，如今若真跨足中華職棒舞台，勢必成為焦點。除了與李珠珢的閨密關係外，朴星垠去年與啦啦隊女神卉妮在「桃園亞洲職棒交流賽」同台畫面曝光，也因2人外型神似掀起話題，網友紛紛留言形容是「失散雙胞胎」、「鏡像分身」，討論度居高不下，隨著Passion Sisters、味全龍小龍女與其他球隊持續強化韓籍應援陣容，2026賽季尚未開打，啦啦隊版圖競逐已提前進入白熱化階段。事實上，針對朴星垠是否加盟Fubon Angels的傳聞，目前尚未能獲得證實。不過在韓籍啦啦隊市場持續升溫的背景下，李珠珢與朴星垠的「閨密合體」話題，已成功點燃球迷期待，也讓新球季尚未開幕便先行引爆聲量。