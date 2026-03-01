2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽（2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第二階段激戰持續，中華男籃在台韓大戰艱苦取勝、拿下隊史在賽史的第2場勝利之後，今（1）日將於下午16：00與中國大陸隊展開「海峽大戰」，面對身材高大、球風堅韌的對岸球員，我國希望在「CBA三峽」陳盈駿、林庭謙、劉錚以及歸化球員高柏鎧的領軍下取得連勝。《NOWNEWS》也為讀者提供賽事轉播和對戰資訊、兩隊球員名單、球評分析，提供讀者參考。

中華隊VS中國隊賽事轉播

📍電視轉播： 緯來電視網、緯來精采台。
📍網路轉播： YouTube 緯來體育台官方頻道
📍售票平台： 3/1的菲律賓主場面對中國隊，門票已在SM Ticket上開賣。

關鍵對戰資訊：中國隊 vs 中華隊

📅 日期：3月1日（日）
🕕 開始時間：16：00（台灣時間）
📍 賽事地點：菲律賓馬尼拉「亞洲購物中心體育館」（Mall of Asia Arena）

▲中華隊今日將對決中國大陸，力拚本屆賽事第二勝。（圖／取自FIBA官網）
🏀 中華男籃12人球員名單

姓名 位置 背號
林庭謙 (Benson Lin) 控球後衛 (Point Guard) 0
游艾喆 (A. Yu) 控球後衛 (Point Guard)  
丁聖儒 (Sheng-Ju Ting) 控球後衛 (Point Guard) 3
劉錚 (Cheng Liu) 前鋒 (Forward) 5
陳盈駿 (Ray Chen) 控球後衛 (Point Guard) 9
李家慷 (Jackie Li) 得分後衛 (Shooting Guard) 12
雷蒙恩 (Samuel Manu) 大前鋒 (Power Forward) 33
高柏鎧 (Brandon Gilbeck) 中鋒 (Center) 34
盧峻翔 (Justin Lu) 小前鋒 (Small Forward) 39
高錦瑋 (Jin Wei Gao) 後衛 (Guard) 55
陳冠全 (Kuan-Chuan Chen) 中鋒 (Center) 62
曾祥鈞 (Jack Tseng) 中鋒 (Center) 88
▲中華男籃對戰中國大陸12人球員名單。（圖／中華籃協提供） 

🏀 中國男籃12人球員名單

姓名 位置 背號
高詩岩 (Shiyan Gao) 控球後衛 (Point Guard) 0
趙繼偉 (Jiwei Zhao) 後衛 (Guard) 4
廖三寧 (Sanning Liao) 得分後衛 (Shooting Guard) 5
趙睿 (Rui Zhao) 後衛 (Guard) 8
余嘉豪 (Jiahao Yu) 中鋒 (Center) 11
李弘權 (Hongquan Li) 大前鋒 (Power Forward) 14
焦泊喬 (Boqiao Jiao) 大前鋒 (Power Forward) 16
胡金秋 (Jinqiu Hu) 中鋒 (Center) 21
賀希寧 (Xining He) 前鋒 (Forward) 23
朱俊龍 (Junlong Zhu) 小前鋒 (Small Forward) 26
王浩然 (Haoran Wang) 大前鋒 (Power Forward) 33
張鎮麟 (Zhenlin Zhang) 大前鋒 (Power Forward) 77
 ▲李亦伸點名中國三名高大後衛——195公分的趙睿、192的廖三寧和185的趙繼偉，「這對中華隊來講，是很大的挑戰。」（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

中華男籃大戰中國！球評直言有硬仗：勝率不到三成

面對即將到來的「海峽大戰」，球迷們肯定都希望能延續擊敗韓國的氣勢，但誠如球評所言，這將是一場硬仗。綜合球評李亦伸的分析，本場賽事有以下三大觀戰重點：

一、中國後場高大化優勢，中華隊防線備受考驗

儘管中華隊在擊敗韓國一役中打出煥然一新的士氣與能力，但中國隊的後場陣容具備身材與天賦的絕對優勢。李亦伸特別點名中國隊的後衛群，包含195公分的趙睿、192公分的廖三寧以及185公分的趙繼偉；此外，側翼還有籃板能力出色的201公分朱俊龍與195公分的賀希寧。這5名高大後場球員的陣容，將在攻防兩端給中華隊帶來極大的麻煩。

二、中國內線長人林立，高柏鎧禁區壓力劇增

相較於韓國隊內線（如197公分的李道允）較為矮壯，中國隊擁有多名頂尖且運動能力出色的長人。其中包含國際賽表現一向穩定的211公分主力胡金秋、208公分的大前鋒張鎮麟，以及高達223公分的余嘉豪。這批傲人的內線陣容將對中華隊禁區施加巨大壓力，也意味著歸化中鋒高柏鎧本場比賽在籃下的對抗將面臨極大挑戰，難以像上一場那樣隻手遮天。

三、勝率評估不到三成，中華隊需拚防守與轉換求奇蹟

基於雙方陣容與身材上的先天差距，李亦伸對這場比賽的結果並不樂觀，直言中華隊的勝率不到三成。他認為，在絕對的身材優勢面前，總教練圖齊擬定的戰術未必能完全奏效。中華隊若想拚出奇蹟，唯一的途徑是將防守與籃板做到極致，並盡全力把握攻防轉換的節奏，但整體取勝的難度依然非常高。


