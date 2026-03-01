2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽（2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第二階段激戰持續，中華男籃在台韓大戰艱苦取勝、拿下隊史在賽史的第2場勝利之後，今（1）日將於下午16：00與中國大陸隊展開「海峽大戰」，面對身材高大、球風堅韌的對岸球員，我國希望在「CBA三峽」陳盈駿、林庭謙、劉錚以及歸化球員高柏鎧的領軍下取得連勝。《NOWNEWS》也為讀者提供賽事轉播和對戰資訊、兩隊球員名單、球評分析，提供讀者參考。
中華隊VS中國隊賽事轉播
📍電視轉播： 緯來電視網、緯來精采台。
📍網路轉播： YouTube 緯來體育台官方頻道。
📍售票平台： 3/1的菲律賓主場面對中國隊，門票已在SM Ticket上開賣。
關鍵對戰資訊：中國隊 vs 中華隊
📅 日期：3月1日（日）
🕕 開始時間：16：00（台灣時間）
📍 賽事地點：菲律賓馬尼拉「亞洲購物中心體育館」（Mall of Asia Arena）
🏀 中華男籃12人球員名單
▲中華男籃對戰中國大陸12人球員名單。（圖／中華籃協提供）
🏀 中國男籃12人球員名單
▲李亦伸點名中國三名高大後衛——195公分的趙睿、192的廖三寧和185的趙繼偉，「這對中華隊來講，是很大的挑戰。」（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）
中華男籃大戰中國！球評直言有硬仗：勝率不到三成
面對即將到來的「海峽大戰」，球迷們肯定都希望能延續擊敗韓國的氣勢，但誠如球評所言，這將是一場硬仗。綜合球評李亦伸的分析，本場賽事有以下三大觀戰重點：
一、中國後場高大化優勢，中華隊防線備受考驗
儘管中華隊在擊敗韓國一役中打出煥然一新的士氣與能力，但中國隊的後場陣容具備身材與天賦的絕對優勢。李亦伸特別點名中國隊的後衛群，包含195公分的趙睿、192公分的廖三寧以及185公分的趙繼偉；此外，側翼還有籃板能力出色的201公分朱俊龍與195公分的賀希寧。這5名高大後場球員的陣容，將在攻防兩端給中華隊帶來極大的麻煩。
二、中國內線長人林立，高柏鎧禁區壓力劇增
相較於韓國隊內線（如197公分的李道允）較為矮壯，中國隊擁有多名頂尖且運動能力出色的長人。其中包含國際賽表現一向穩定的211公分主力胡金秋、208公分的大前鋒張鎮麟，以及高達223公分的余嘉豪。這批傲人的內線陣容將對中華隊禁區施加巨大壓力，也意味著歸化中鋒高柏鎧本場比賽在籃下的對抗將面臨極大挑戰，難以像上一場那樣隻手遮天。
三、勝率評估不到三成，中華隊需拚防守與轉換求奇蹟
基於雙方陣容與身材上的先天差距，李亦伸對這場比賽的結果並不樂觀，直言中華隊的勝率不到三成。他認為，在絕對的身材優勢面前，總教練圖齊擬定的戰術未必能完全奏效。中華隊若想拚出奇蹟，唯一的途徑是將防守與籃板做到極致，並盡全力把握攻防轉換的節奏，但整體取勝的難度依然非常高。
|姓名
|位置
|背號
|林庭謙 (Benson Lin)
|控球後衛 (Point Guard)
|0
|游艾喆 (A. Yu)
|控球後衛 (Point Guard)
|丁聖儒 (Sheng-Ju Ting)
|控球後衛 (Point Guard)
|3
|劉錚 (Cheng Liu)
|前鋒 (Forward)
|5
|陳盈駿 (Ray Chen)
|控球後衛 (Point Guard)
|9
|李家慷 (Jackie Li)
|得分後衛 (Shooting Guard)
|12
|雷蒙恩 (Samuel Manu)
|大前鋒 (Power Forward)
|33
|高柏鎧 (Brandon Gilbeck)
|中鋒 (Center)
|34
|盧峻翔 (Justin Lu)
|小前鋒 (Small Forward)
|39
|高錦瑋 (Jin Wei Gao)
|後衛 (Guard)
|55
|陳冠全 (Kuan-Chuan Chen)
|中鋒 (Center)
|62
|曾祥鈞 (Jack Tseng)
|中鋒 (Center)
|88
|姓名
|位置
|背號
|高詩岩 (Shiyan Gao)
|控球後衛 (Point Guard)
|0
|趙繼偉 (Jiwei Zhao)
|後衛 (Guard)
|4
|廖三寧 (Sanning Liao)
|得分後衛 (Shooting Guard)
|5
|趙睿 (Rui Zhao)
|後衛 (Guard)
|8
|余嘉豪 (Jiahao Yu)
|中鋒 (Center)
|11
|李弘權 (Hongquan Li)
|大前鋒 (Power Forward)
|14
|焦泊喬 (Boqiao Jiao)
|大前鋒 (Power Forward)
|16
|胡金秋 (Jinqiu Hu)
|中鋒 (Center)
|21
|賀希寧 (Xining He)
|前鋒 (Forward)
|23
|朱俊龍 (Junlong Zhu)
|小前鋒 (Small Forward)
|26
|王浩然 (Haoran Wang)
|大前鋒 (Power Forward)
|33
|張鎮麟 (Zhenlin Zhang)
|大前鋒 (Power Forward)
|77
