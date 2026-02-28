我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ado出道就是在自家衣櫥內那個「昏暗箱庭世界」創作音樂，MV中她也在電腦前大聲演唱自己的心路歷程。（圖／Youtube@Ado）

Ado首度真人入鏡！新歌MV勇敢跨出關鍵一步

▲今（28）日晚間公開的新曲〈Vivarium〉（ビバリウム）MV中，Ado首度以本人身分入鏡。（圖／Youtube@Ado）

▲Ado過去多以人物插畫作為螢幕前形象。（圖／Youtube@Ado）

▲Ado在出道前於自家衣櫥內那個「昏暗箱庭世界」演唱。（圖／Youtube@Ado）

▲在〈Vivarium〉MV中，Ado並未以完整正面清晰入鏡，而是透過局部特寫呈現臉部線條與側顏，但已能看出她精緻的五官與獨特氣質。（圖／Youtube@Ado）

Ado〈Vivarium〉MV

23歲的日本新世代歌姬Ado出道6年，已成為日本樂壇指標性實力派代表。過去她從未公開露臉，演唱會上多以燈光效果呈現全黑身影，讓觀眾只見輪廓、不見五官。不過，今（28）日晚間公開的新曲〈Vivarium〉（ビバリウム）MV中，Ado首度以真人身分入鏡，且側臉幾乎完整露出，Ado本人長相首度曝光，瞬間引爆全球粉絲關注。日本樂壇長年盛行「覆面系歌手」文化，歌手以面具、虛擬圖像或陰影遮擋真面目，將焦點回歸音樂本身。近年包含Ado、tuki.、yama等人皆以此模式走紅，席捲樂壇。Ado過去多以繪製插畫作為螢幕前形象，即便舉辦實體演唱會，也透過燈光折射設計隱去真實面容；甚至登上NHK紅白歌合戰時，仍維持不露臉的演出形式，神秘形象成為她的重要標誌。然而，Ado近期宣傳〈Vivarium〉時，預告將首次「真人入鏡」拍攝MV。28日晚間MV正式公開前，她也在YouTube宣傳直播中坦言，為了拍攝真人MV特地努力運動維持狀態，首次露臉感到既緊張又害羞，但對於下定決心以真實身分入鏡，她直呼「真的覺得太好了」。Ado還特別提到，MV一開始的水中場景也是由自己親自演出，「真的全身濕透」，希望觀眾能仔細觀看，穿著高跟鞋奔跑的鏡頭最印象深刻，拍攝過程相當吃力，自己拼命的模樣也十分有趣。〈Vivarium〉宛如Ado向過往自己的對話。MV畫面中，她身穿與插畫形象相同的西裝套服，在出道前於自家衣櫥內那個「昏暗箱庭世界」嘗試創作音樂的空間現身，象徵起點；當她奔向戶外時，畫面又轉為插畫形象，暗示過去6年來的演藝模式與蛻變歷程。在〈Vivarium〉MV中，Ado並未以完整正面清晰入鏡，而是透過局部特寫呈現臉部線條與側顏，但已能看出她精緻的五官與獨特氣質。MV曝光後，全球粉絲瞬間陷入瘋狂，紛紛留言表示：「恭喜Ado踏入下一個階段」、「Ado不再只是陰影，現在她是光」、「Ado側臉太美、太帥、太可愛，已經是另一個層次」、「眼睛太美了！這無疑就是我心中所想的Ado」。Ado 新曲〈ビバリウム〉是以 2 月 26 日發售的自傳式非虛構小說《ビバリウム Adoと私》為基礎創作的作品，由暢銷作家小松成美經歷長達三年的 Ado 專訪撰寫完成，依據 Ado 本人講述的半生經歷整理而成。這本小說詳述 Ado 從童年時期、不願上學的學生時代，到成為「翻唱歌手」並歌唱視為精神寄託的契機，最後與伯樂Cloud Nine 社長千木良卓也相遇，順利成為創作歌手，讓「Ado」誕生，並順利邁向世界的過程。