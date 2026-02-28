我是廣告 請繼續往下閱讀

▲228和平紀念日全台垃圾清運大洗牌！一張圖秒懂今日（2/28）六都收運異動、全台停收地雷區，以及明日（3/1）的極少數特例清運鄉鎮。（圖／由 AI 生成，NOWNEWS監製）

六都 228 連假清運詳細資訊

▲台中市228和平紀念日當天，沿街垃圾車暫定，改採定時定點清運。 （圖／台中市環保局提供）

▲台南市228當天，北區、南區、安南、中西、安平、佳里等 6 區將「提早 4 小時收運」。（圖／台南市環保局提供）

📍 全台其他縣市：今日（2/28）清運重點

▲新竹縣各鄉鎮市228連假清運時間表，新豐鄉今（28）暫停清運，且全縣多數鄉鎮明（3/1）皆全面休假停收。（圖／新竹縣政府環境保護局提供）

▲彰化縣全縣各鄉鎮市連假垃圾清運公告，228當天大村、竹塘等多個鄉鎮停收沿線垃圾，民眾可多加利用定點清運服務。（圖／彰化縣環境保護局提供）

▲南投縣228當日停收範圍廣泛，包含南投市、草屯鎮、埔里鎮等多數鄉鎮今日皆無清運服務，請民眾切勿將垃圾堆置戶外。（圖／南投縣政府環境保護局提供）

今天是228和平紀念日，也是連假第二天，家裡累積的垃圾「今天228垃圾車有收嗎？」由於適逢國定假日與週六，全台清運規則呈現「一國多制」！《NOWNEWS》為您彙整全台今日清運總整理：全台多數縣市維持正常收運，但台南市有 6 區因交管硬生生「提早 4 小時」收班；台中市全面改為定時定點；彰化、南投、花蓮部分鄉鎮則宣告停收。快來對照下方詳細清單，確認您所在鄉鎮今天的倒垃圾時間，千萬別提著垃圾袋在街頭撲空！為了讓您快速掌握狀況，今日（2/28）清運大原則如下：台北、新北、高雄正常收運；桃園建議看 App；台中市改為「定時定點」；台南市北區、南區等 6 區提早 4 小時收運，其餘皆正常。新竹新豐、彰化部分鄉鎮、南投多數鄉鎮、屏東（里港、佳冬、枋山）、台東（關山、池上），今日皆宣告停收。明天週日為全台普遍休息日，幾乎全台大停收；但台東縣關山鎮與屏東縣佳冬鄉為少數的特例，明日將維持正常清運。針對人口密集的六都，今日（2/28）與明日（3/1）的清運細節如下：今日（2/28）維持正常收運；明日（3/1）逢週日停收。今日（2/28）維持正常收運；明日（3/1）逢週日例休停收。今日（2/28）維持正常收運；明日（3/1）逢週日例休停收。今日（2/28）沿街收運暫停，改為「定時定點收運」；明日（3/1）例假日不收運。今日（2/28）因鹿耳門聖母廟交管，北區、南區、安南、中西、安平、佳里等 6 區將「提早 4 小時收運」。明日（3/1）例休無收運。今日（2/28）垃圾及資源回收皆維持正常清運；明日（3/1）停收垃圾。除了六都之外，如果您住在以下地區，請立刻確認今日的倒垃圾規範：今日（28）包含新豐鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉，皆全面暫停清運。大村鄉、竹塘鄉、彰化市、溪州鄉、秀水鄉今日停止沿線清運。（註：彰化市、員林市、和美鎮等多處今日有開放定點清運）。南投市、草屯鎮、埔里鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、信義鄉、仁愛鄉，今日皆停止收運。里港鄉、佳冬鄉、枋山鄉，今日皆停止收運。吉安鄉、秀林鄉今日例行停收。關山鎮、池上鄉，今日皆暫停清運。蘭嶼鄉今日暫停清運一次。今天沿線維持正常清運，但「定點清運」暫停服務。今天晨間定點暫停休息，夜間則維持正常收運。基隆市（建議搭配 App 查詢）、新竹市、新竹縣（竹北市、竹東鎮、湖口鄉、芎林鄉、寶山鄉）、苗栗縣後龍鎮、南投縣（竹山、集集、國姓、魚池、水里）、嘉義市。屏東市早晚班正常清運，資源場開放至晚上 10 點（大型廢棄物暫停）。明日（3/1）則全面休息，資源場僅開至下午 5 點。潮州鎮（晚班正常）、高樹鄉、麟洛鄉、枋寮鄉，今日皆維持正常清運。西嶼鄉今日維持正常清運。