台彩電腦型彩券「賓果BINGO！BINGO」春節加碼今（27）日正式登場，今年放在壓軸登場，沒有跟著大樂透一起連續加碼20天，許多彩迷都非常期待，這次只有加碼5天到元宵節3月3日，民眾如果要玩賓果就要抓緊時機囉！《NOWNEWS》也特別整理賓果玩法、怎麼購買、單注多少錢、賓果春節加碼時間、加碼獎金倍率、三星電選四倍十期是什麼、中獎率等資訊，提供民眾一文看懂。
台彩賓果BINGO玩法說明！獎金加碼「僅1星至6星」要注意
台彩的「賓果BINGO」是2008年推出的彩券，每天從早上7時05分就會開始開獎，每隔5分鐘就會開獎一次，每天開獎次數高達204期，單注投注金額為25元，這張彩券一共有四種玩法分別是「星號玩法」、「猜大小」、「猜單雙」以及「超級獎號」，但要特別注意的是，今年台彩獎金只加碼1星到6星玩法，其他的都沒有列入加碼範圍，民眾要投注必須留意！
「星號玩法」：有分1星至10星，選幾個號碼就是幾星，每期台彩會從80個號碼中開出20個獎號，只要對中相對應的星號以及球數就可得到對應的倍數，例如玩3星中3顆，就可以獲得20倍獎金等於500元，春節加碼則是可以獲得40倍1000元。
「猜大小」：猜開出的20顆號碼中大得多還是小得多（41號至80號算大）
「猜單雙」：猜開出的20顆號碼單數多還是雙數多
「超級獎號」：每一期最後一顆開出幾號預測，賠率固定48倍
台彩賓果BINGO春節加碼今開始！獎金倍率一圖看懂
今年的賓果加碼跟去年不同，去年跟隨大樂透加碼整整20天，今年改在元宵節檔期才開始加碼，也就是今（27）日至3月3日一共5天，陪著大樂透一起加碼到最後，打破台彩自98年啟動春節加碼以來，17年來加碼天數最低紀錄，台彩並未回應今年加碼縮水原因，不過也表示「延續去年最受歡迎的三星電選四倍十期玩法，滿足彩迷的期待」。
今年的賓果加碼，只有加碼1星至6星的玩法倍率調整，其中「1星中1」獎金從50元變成75元，倍率從2倍變3倍；「5星中5」獎金從7500元變成1萬元，倍率從300倍變成400倍；而其他的包括2星（3倍變6倍）、3星（20倍變40倍）、4星（40倍變80倍）以及6星（1000倍變2000倍），全中的倍率都是翻倍。
賓果BINGO三星電選四倍十期50分鐘輸贏！為何中獎有4000元、中獎率一次看
而去年最瘋的「三星電選四倍十期」，從字面上白話解析，就是你「用電腦選號選3個號碼、投注率下注4倍、下注10期」，下注4倍又10期等於25元（單注）X4X10期，等於成本是1000元，賓果BINGO每期5分鐘開獎，等於你花1000元在50分鐘之後就會得知輸贏。
而許多人好奇為何這樣中獎會有4000元，就是因為春節加碼，加上你4倍投注的關係，試想如果你正常買一張「三星電選一期」，在春節加碼期間中獎，那麼你的獎金是40倍，就是25元X40倍，就會得到1000元，現在因為你4倍投注，獎金當然就會乘上4倍囉！不過記者實際幫各位彩迷計算，其實賓果BINGO三星玩法，選3中3的機率只有1.2803%，其實比一堆刮刮樂的賺錢率還要更低，別看社群上一堆人中獎很像很好中，實際上更多的是沒中跟虧錢的人哦！
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。
