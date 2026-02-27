我是廣告 請繼續往下閱讀

台彩賓果BINGO玩法說明！獎金加碼「僅1星至6星」要注意

每天從早上7時05分就會開始開獎，每隔5分鐘就會開獎一次，每天開獎次數高達204期，單注投注金額為25元

今年台彩獎金只加碼1星到6星玩法

「星號玩法」：

「猜大小」：

「猜單雙」：

「超級獎號」：

▲台彩賓果四種玩法一次看，單注25元，是典型以小博大的彩券遊戲。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台彩賓果BINGO春節加碼今開始！獎金倍率一圖看懂

也就是今（27）日至3月3日一共5天，陪著大樂透一起加碼到最後

▲2026台彩春節加碼時程，賓果BINGO將從2月27日一直加碼到3月3日元宵節，一共五天。（圖／台彩官網）

而其他的包括2星（3倍變6倍）、3星（20倍變40倍）、4星（40倍變80倍）以及6星（1000倍變2000倍），全中的倍率都是翻倍。

▲賓果BINGO春節加碼倍率一圖看懂，其中2星至4星以及6星的全中倍率都是翻倍。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

賓果BINGO三星電選四倍十期50分鐘輸贏！為何中獎有4000元、中獎率一次看

就是你「用電腦選號選3個號碼、投注率下注4倍、下注10期」

等於你花1000元在50分鐘之後就會得知輸贏。

▲去年最瘋的「三星電選四倍十期」，從字面上白話解析，就是你「用電腦選號選3個號碼、投注率下注4倍、下注10期」，只要50分鐘就能知道輸贏。（圖/記者張嘉哲攝）

不過記者實際幫各位彩迷計算，其實賓果BINGO三星玩法，選3中3的機率只有1.2803%