2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽（2027 20th FIBA Basketball World Cup Asia Qualifiers）正如火如荼進行，中華隊在2月26日晚上19：00將在自家主場新莊體育館面對韓國隊，目前我國勝場還未開張，對上2連勝中國大陸的高麗軍團，對方雖然本屆無歸化球員，但無論身高、投籃能力和身體素質都優於我國，此役勢必將有一場硬仗要打。《NOWNEWS》也整理賽事時間、雙方陣容以及轉播連結供讀者參考。
中華隊VS韓國賽事轉播
📍電視轉播： 緯來電視網、緯來精采台。
📍網路轉播： YouTube 緯來體育台官方頻道。
📍售票平台： 2/26首先在新莊主場迎戰韓國，門票將在年代售票系統2/12下午五點全面開賣；3/1的菲律賓主場面對中國隊，門票也已經在SM Ticket上開賣。
🏀 關鍵對戰資訊：韓國 vs 中華隊
📅 日期：2月26日（四）
🕕 開始時間：19：00（台灣時間）
📍 賽事地點：新北市 新莊體育館
中華男籃12人球員名單
▲中華男籃對戰南韓12人名單出爐。（圖／籃協提供）
韓國男籃球員名單
中華男籃迎戰南韓！鎖定兩大關鍵 防守成決勝分水嶺
中華隊要如何在主場戰勝韓國，《NOWNEWS》專欄作家李亦伸在接受訪問時點出幾點關鍵：
關鍵一：鞏固禁區 掌握籃板
中華男籃迎戰南韓，首要任務就是鞏固禁區。擁有歸化球員的優勢，中華隊在身高、對位及籃板保護上具備一定競爭力。唯有守住禁區，有效掌握籃板，才能減少韓國快攻機會，並將比賽拖入最後決勝階段。
關鍵二：針對性防守 封鎖雙槍
面對南韓雙槍李政鉉和李賢重的火力威脅，中華隊必須採取針對性防守。透過高位掩護、擋拆，兩人極易創造出手或突破機會。因此，中華隊需加強防擋拆，壓迫南韓外線，減少三分冷箭及突破，才能有效控制比賽節奏。
關鍵三：核心陣容出擊 防守至上
中華隊此役應以陳盈駿、林庭謙、劉錚等人為核心，輔以針對性防守球員，全面防堵南韓進攻。戰略重於戰術，中華隊必須在防守和籃板上不落下風，並期待三分球手感爆發，才能在與南韓的對決中創造奇蹟。
中華男籃12人球員名單
|背號
|球員
|出生日期
|身高
|位置
|俱樂部
|0
|B. Lin (林庭謙)
|1999年10月31日
|192 公分 / 6'3"
|控球後衛
|天津先行者 (中國)
|1
|J. Lin (林秉聖)
|1992年6月21日
|185 公分 / 6'0"
|控球後衛
|新北國王 (中華台北)
|6
|K. Kuan (關達祐)
|1997年9月15日
|182 公分 / 5'11"
|得分後衛
|桃園領航猿 (中華台北)
|7
|A. Yu (游艾喆)
|2002年2月14日
|180 公分 / 5'10"
|控球後衛
|滋賀湖星 (日本)
|9
|R. Chen (陳盈駿)
|1993年6月9日
|182 公分 / 5'11"
|控球後衛
|北京首鋼鴨 (中國)
|10
|J. Morrison (譚傑龍)
|2000年6月2日
|205 公分 / 6'8"
|大前鋒
|桃園領航猿 (中華台北)
|12
|J. Chou (周桂羽)
|1998年7月19日
|192 公分 / 6'3"
|小前鋒
|台北富邦勇士 (中華台北)
|13
|J. Hsieh (謝宗融)
|1995年8月16日
|199 公分 / 6'6"
|中鋒
|台南台鋼獵鷹 (中華台北)
|33
|S. Manu (雷蒙恩)
|2000年9月24日
|197 公分 / 6'5"
|大前鋒
|台北台新戰神 (中華台北)
|34
|B. Gilbeck (吉爾貝克)
|1996年12月9日
|211 公分 / 6'11"
|中鋒
|福爾摩沙夢想家 (中華台北)
|39
|J. Lu (盧峻翔)
|1997年7月15日
|188 公分 / 6'2"
|小前鋒
|桃園領航猿 (中華台北)
|88
|J. Tseng (曾祥鈞)
|1998年8月8日
|206 公分 / 6'9"
|中鋒
|台北富邦勇士 (中華台北)
|平均
|27.7 歲
|193 公分 / 6'4"
|背號
|球員
|出生日期
|身高
|位置
|俱樂部
|0
|Y. Ha (河允基)
|1999年3月12日
|203 公分 / 6'7"
|中鋒
|水原KT音速彈 (韓國)
|1
|H. Lee (李賢重)
|2000年10月23日
|200 公分 / 6'6"
|前鋒
|長崎維爾卡 (日本)
|4
|J. Yang (梁俊錫)
|2001年12月7日
|180 公分 / 5'10"
|後衛
|昌原LG獵鷹 (韓國)
|5
|J. Byeon (邊俊瑞)
|1996年3月11日
|186 公分 / 6'1"
|後衛
|安養正官庄赤紅火箭 (韓國)
|6
|J. Lee (李政炫)
|1999年4月14日
|190 公分 / 6'2"
|後衛
|高陽SONO槍手 (韓國)
|8
|Y. An (安永俊)
|1995年6月28日
|195 公分 / 6'4"
|前鋒
|首爾SK騎士 (韓國)
|10
|B. Kim (金寶培)
|2003年6月23日
|202 公分 / 6'7"
|前鋒
|原州DB新世代 (韓國)
|11
|W. Lee (李祐錫)
|1999年7月10日
|196 公分 / 6'5"
|前鋒
|尚武 (韓國)
|12
|J. Moon (文星坤)
|2001年7月30日
|195 公分 / 6'4"
|前鋒
|水原KT音速彈 (韓國)
|23
|W. Lee (李承炫)
|2000年1月30日
|203 公分 / 6'7"
|中鋒
|首爾三星閃電 (韓國)
|26
|S. Kang (姜相才)
|1994年12月31日
|202 公分 / 6'7"
|中鋒
|原州DB新世代 (韓國)
|33
|S. Lee (李道允)
|1992年4月16日
|197 公分 / 6'5"
|中鋒
|蔚山現代摩比斯太陽神 (韓國)
|平均
|26.6 歲
|196 公分 / 6'5"
