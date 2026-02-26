2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽（2027 20th FIBA Basketball World Cup Asia Qualifiers）正如火如荼進行，中華隊在2月26日晚上19：00將在自家主場新莊體育館面對韓國隊，目前我國勝場還未開張，對上2連勝中國大陸的高麗軍團，對方雖然本屆無歸化球員，但無論身高、投籃能力和身體素質都優於我國，此役勢必將有一場硬仗要打。《NOWNEWS》也整理賽事時間、雙方陣容以及轉播連結供讀者參考。

中華隊VS韓國賽事轉播
📍電視轉播： 緯來電視網、緯來精采台。
📍網路轉播： YouTube 緯來體育台官方頻道
📍售票平台： 2/26首先在新莊主場迎戰韓國，門票將在年代售票系統2/12下午五點全面開賣；3/1的菲律賓主場面對中國隊，門票也已經在SM Ticket上開賣。

🏀 關鍵對戰資訊：韓國 vs 中華隊
📅 日期：2月26日（四）
🕕 開始時間：19：00（台灣時間）
📍 賽事地點：新北市　新莊體育館

中華男籃12人球員名單

背號 球員 出生日期 身高 位置 俱樂部
0 B. Lin (林庭謙) 1999年10月31日 192 公分 / 6'3" 控球後衛 天津先行者 (中國)
1 J. Lin (林秉聖) 1992年6月21日 185 公分 / 6'0" 控球後衛 新北國王 (中華台北)
6 K. Kuan (關達祐) 1997年9月15日 182 公分 / 5'11" 得分後衛 桃園領航猿 (中華台北)
7 A. Yu (游艾喆) 2002年2月14日 180 公分 / 5'10" 控球後衛 滋賀湖星 (日本)
9 R. Chen (陳盈駿) 1993年6月9日 182 公分 / 5'11" 控球後衛 北京首鋼鴨 (中國)
10 J. Morrison (譚傑龍) 2000年6月2日 205 公分 / 6'8" 大前鋒 桃園領航猿 (中華台北)
12 J. Chou (周桂羽) 1998年7月19日 192 公分 / 6'3" 小前鋒 台北富邦勇士 (中華台北)
13 J. Hsieh (謝宗融) 1995年8月16日 199 公分 / 6'6" 中鋒 台南台鋼獵鷹 (中華台北)
33 S. Manu (雷蒙恩) 2000年9月24日 197 公分 / 6'5" 大前鋒 台北台新戰神 (中華台北)
34 B. Gilbeck (吉爾貝克) 1996年12月9日 211 公分 / 6'11" 中鋒 福爾摩沙夢想家 (中華台北)
39 J. Lu (盧峻翔) 1997年7月15日 188 公分 / 6'2" 小前鋒 桃園領航猿 (中華台北)
88 J. Tseng (曾祥鈞) 1998年8月8日 206 公分 / 6'9" 中鋒 台北富邦勇士 (中華台北)
平均   27.7 歲 193 公分 / 6'4"    
▲中華男籃對戰南韓12人名單出爐。（圖／籃協提供） ▲中華男籃對戰南韓12人名單出爐。（圖／籃協提供） 

韓國男籃球員名單 

背號 球員 出生日期 身高 位置 俱樂部
0 Y. Ha (河允基) 1999年3月12日 203 公分 / 6'7" 中鋒 水原KT音速彈 (韓國)
1 H. Lee (李賢重) 2000年10月23日 200 公分 / 6'6" 前鋒 長崎維爾卡 (日本)
4 J. Yang (梁俊錫) 2001年12月7日 180 公分 / 5'10" 後衛 昌原LG獵鷹 (韓國)
5 J. Byeon (邊俊瑞) 1996年3月11日 186 公分 / 6'1" 後衛 安養正官庄赤紅火箭 (韓國)
6 J. Lee (李政炫) 1999年4月14日 190 公分 / 6'2" 後衛 高陽SONO槍手 (韓國)
8 Y. An (安永俊) 1995年6月28日 195 公分 / 6'4" 前鋒 首爾SK騎士 (韓國)
10 B. Kim (金寶培) 2003年6月23日 202 公分 / 6'7" 前鋒 原州DB新世代 (韓國)
11 W. Lee (李祐錫) 1999年7月10日 196 公分 / 6'5" 前鋒 尚武 (韓國)
12 J. Moon (文星坤) 2001年7月30日 195 公分 / 6'4" 前鋒 水原KT音速彈 (韓國)
23 W. Lee (李承炫) 2000年1月30日 203 公分 / 6'7" 中鋒 首爾三星閃電 (韓國)
26 S. Kang (姜相才) 1994年12月31日 202 公分 / 6'7" 中鋒 原州DB新世代 (韓國)
33 S. Lee (李道允) 1992年4月16日 197 公分 / 6'5" 中鋒 蔚山現代摩比斯太陽神 (韓國)
平均   26.6 歲 196 公分 / 6'5"    
▲韓國男籃25歲前鋒李賢重第一階段首場比賽曾經三分球14投9中、狂砍33分，帶領韓國在北京客場以80：76擊敗中國。（圖／取自FIBA世界盃官網）
中華男籃迎戰南韓！鎖定兩大關鍵　防守成決勝分水嶺

中華隊要如何在主場戰勝韓國，《NOWNEWS》專欄作家李亦伸在接受訪問時點出幾點關鍵：

關鍵一：鞏固禁區　掌握籃板

中華男籃迎戰南韓，首要任務就是鞏固禁區。擁有歸化球員的優勢，中華隊在身高、對位及籃板保護上具備一定競爭力。唯有守住禁區，有效掌握籃板，才能減少韓國快攻機會，並將比賽拖入最後決勝階段。

關鍵二：針對性防守　封鎖雙槍

面對南韓雙槍李政鉉和李賢重的火力威脅，中華隊必須採取針對性防守。透過高位掩護、擋拆，兩人極易創造出手或突破機會。因此，中華隊需加強防擋拆，壓迫南韓外線，減少三分冷箭及突破，才能有效控制比賽節奏。

關鍵三：核心陣容出擊　防守至上

中華隊此役應以陳盈駿、林庭謙、劉錚等人為核心，輔以針對性防守球員，全面防堵南韓進攻。戰略重於戰術，中華隊必須在防守和籃板上不落下風，並期待三分球手感爆發，才能在與南韓的對決中創造奇蹟。

▲2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段開打在即，中華男籃將於2月26日在新莊體育館迎戰韓國。總教練圖齊(Gianluca Tucci)下達必勝令，呼籲球迷進場給予球員無可替代的能量。（圖／記者葉政勳攝）

