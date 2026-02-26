🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」好康活動回歸，2月27日至3月1日限時登場，多款商品買1送1、買2送2。平均單件特價來看，DyDo日式黑咖啡20元、77黑巧乳加10元、加倍佳棒棒糖7元、韓國可可球28元、農心辛辣白菜拉麵25元、舒味思萊姆氣泡水18元、雪碧無糖汽水18元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是2月23日至3月1日，半價5折以下商品共5款，平均特價來看，每朝EX黑咖啡18元、FMC氣泡水15元、得意抽取式廚房紙巾75元、77黑巧乳加10元、舒潔濕式衛生紙30抽36元。
此外，定期採買牛奶的家庭可參考，牧場直送4.0鮮乳900毫升兩罐159元，容量等同於1800ml家庭號規格，但特價159元比起原價220元便宜許多，也勝過一票1.8L鮮奶價格。
「全家康康5」本周加碼，周末五六日（2月27日至3月1日）共推出10樣商品5折起，包括百吉布丁大雪糕平均18元、FMC天然水2.2L／可樂纖維+／橘子汽水平均18元、農心辣白菜泡菜拉麵平均25元、利口樂喉糖平均20元、消化餅平均15元、米香脆奶昔平均35元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是2月25日至3月1日，超多商品買一送一，平均特價來看，包括日清海鮮杯麵22元、辛拉麵25元、日清原味杯麵33元、安城湯麵25元、韓國優格碳酸飲15元、康貝特能量飲料13元、杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕18元、金車漢寶越式河粉25元、利口樂喉糖20元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，2月26日上午9時開賣Simple Life烏龍麵2入22元，平均每份麵只要11元，可做沾麵、炒麵、煮火鍋，好吃方便又省錢；WBC經典賽下周開打，美式雞塊600g祭出特價79元，除了油炸美味，用氣炸鍋也能簡單爽吃。2款商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
