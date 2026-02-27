我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一！四件大套餐101元起 歡樂送優惠也開吃

買一送一！

◾️ 兩件59元起！

◾️ 四件大套餐101元起！

▲必勝客買一送一！11款大披薩下殺199元、套餐55折。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

必勝客：買一送一、買1送2！外帶披薩買大送大、再送大可樂

買一送一！

披薩買1送2！

11款大披薩199元！

◾️ 套餐55折！

肯德基：6顆蛋撻禮盒199元！7塊炸雞桶299元 優惠碼快收

◾️

達美樂：買1送2！吃爆四強披薩新品半價優惠

買1送2！

新品半價優惠！

拿坡里：買一送一！外帶小披薩169元起

◾️ 買一送一！

◾️

▲拿坡里大披薩買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

三商炸雞：買5送6、買10送10！228連假優惠吃到3月中

買5送6！

◾️ 買10送10！

◾️

摩斯漢堡：咖啡、奶茶「第二杯10元」！228連假優惠吃到3月

◾️ 第二杯10元！

◾️

◾️

漢堡王：買一送一！1+1自由配69元起

德克士脆皮炸雞：買一送一！買漢堡送漢堡

買一送一！

買漢堡送漢堡！

套餐89元起！

Popeyes：免費送「肯瓊裹漿脆脆薯條」！

粥大福：泡菜起司牛肉粥買一送一！小菜也買一送一

福勝亭：雙人套餐82折！每人200元有找 飯菜湯吃到飽

◾️