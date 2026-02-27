228連假日期為2026年2月27日（五）至3月1日（日）共3天放假，本文幫大家整理「買一送一」12大速食228連假優惠懶人包，麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、摩斯漢堡、漢堡王、三商炸雞、Popeyes、德克士脆皮炸雞，連福勝亭82折吃豬排、粥大福買一送一都能一次掌握。
麥當勞：買一送一！四件大套餐101元起 歡樂送優惠也開吃
麥當勞2月23日至3月31日，全台門市228連假爽吃「一起挺優惠券」，連歡樂送優惠都有好康，38張優惠券最高省下2538元。
◾️買一送一！中杯可口可樂、Zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰焦糖奶茶、金選美式咖啡（冰／熱）7大飲品「買一送一」。
◾️兩件59元起！薯餅兩件59元；大薯、6塊雞塊「兩件99元」，平均50元有找；豬肉滿福堡兩件69元，平均不到35元。
◾️四件大套餐101元起！五件組套餐169元起、雙人套餐209元起；早餐套餐更超值79元起。
必勝客：買一送一、買1送2！外帶披薩買大送大、再送大可樂
必勝客表示，即日起至3月2日，228連假也能吃披薩優惠：
◾️買一送一！巧克力QQ球5顆「買一送一」59元；買起司三重奏豬肉條「免費送小份薯金幣」75元。
◾️披薩買1送2！推薦外帶丸勝章魚燒披薩買大送大、再送大可樂。
◾️11款大披薩199元！必勝客平日外帶單點11款大披薩199元，口味包括：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、蒜香起司燻雞培根，推薦雙拼口味有「四小福＋照燒雞」、「四小福＋熱帶鳳梨海鮮總匯」，一次滿足兩種願望。
◾️套餐55折！必勝客PK APP限定「發財開吃餐」499元起，1個大披薩＋3款副食＋1瓶飲料打55折；另有「財運噴發餐」888元起，1個火山熔岩餅皮大披薩＋1個大披薩＋2樣副食＋1瓶飲料也是55折。
肯德基：6顆蛋撻禮盒199元！7塊炸雞桶299元 優惠碼快收
肯德基表示，炸雞桶、蛋撻兩大優惠碼放送：
◾️優惠碼「50484」：原味蛋撻6顆禮盒199元、下殺77折
◾️優惠碼「50483」：7塊咔啦脆雞桶299元、下殺6折
達美樂：買1送2！吃爆四強披薩新品半價優惠
達美樂228連假開吃買1送2、披薩新品半價優惠：
◾️買1送2！優惠代碼「131169」：外帶買大披薩送大披薩再送可樂，只要590元起（限經典與招牌系列口味）。
◾️新品半價優惠！優惠代碼「911480」：吃爆四強披薩外帶340元（至3月8日）。
◾️優惠代碼「797041」：外帶精選口味火山大披薩299元。
拿坡里：買一送一！外帶小披薩169元起
拿坡里披薩・炸雞表示，全台門市228連假開吃披薩優惠：
◾️買一送一！即日起至3月4日，拿坡里新品「大披薩買一送一」優惠，外帶兩個大披薩特價490元（原價880元）！指定口味包含：金賞烏魚子／濃起司五重／招牌牛丼／雙享口味，免費送大披薩（口味任選）。
◾️拿坡里小披薩169元、大披薩269元，到店內用或外帶都有優惠。
三商炸雞：買5送6、買10送10！228連假優惠吃到3月中
三商炸雞表示，即日起至3月16日，228連假也有炸雞優惠：
◾️買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
◾️外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元）
摩斯漢堡：咖啡、奶茶「第二杯10元」！228連假優惠吃到3月
摩斯漢堡表示，228連假優惠吃到3月：
◾️第二杯10元！2月24日至3月8日，大杯摩斯咖啡／摩斯經典奶茶「第二杯10元」。
◾️2月23日至3月8日，三款指定飲品「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」，任選2杯85元優惠。
MOS Order App「MOS跨店取」2月23日至3月15日，期間推出限時限量組合（每項優惠限量千組，售完為止）：
◾️「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」2入套組優惠價170元
◾️「大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶」任選6杯優惠價210元
漢堡王：買一送一！1+1自由配69元起
漢堡王即日起至3月31日，228連假開吃「新春好食光」優惠券，包括雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等多款點心、人氣飲料都「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」只要99元百元有找、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元好划算。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
德克士脆皮炸雞：買一送一！買漢堡送漢堡
德克士脆皮炸雞表示，即日起至3月4日，228連假優惠開吃：
◾️買一送一！檸檬Light買一送一，2杯65元
◾️買漢堡送漢堡！買黃金龍蝦風味Q蝦堡送香酥脆雞堡，2顆漢堡149元
◾️套餐89元起！「超省派」套餐99元：4塊德克士雞塊＋紫金QQ球＋香黃地瓜薯（大）、「超值派」套餐119元：芝士嫩雞腿堡＋4塊雞塊＋紫金QQ球＋冰紅茶（M）。
Popeyes：免費送「肯瓊裹漿脆脆薯條」！
Popeyes表示，即日起至3月13日，凡到店不限金額消費免費送「肯瓊裹漿脆脆薯條S」乙份。
粥大福：泡菜起司牛肉粥買一送一！小菜也買一送一
粥大福表示，即日起至3月10日，Uber Eats外送平台限定，泡菜起司牛肉粥、招牌滷鴨血、脆皮豬頭皮「買一送一」優惠！
提醒大家，詳細活動內容請見活動頁面說明；粥大福與 Uber Eats 保有活動最終解釋與修改權利。
福勝亭：雙人套餐82折！每人200元有找 飯菜湯吃到飽
福勝亭表示，即日起至2月28日連假，憑活動截圖至全台門市，開吃套餐82折優惠：
◾️「開運豬排定食＋鮮嫩炸雞柳定食」雙人套餐特價399元：附涼拌小菜1份與飲料2杯（原價555元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食」雙人套餐特價399元：附涼拌小菜1份與飲料2杯（原價555元）
幫大家試算，平均每人200元有找，內用定食均附醬菜與蒟蒻飲，而且白飯、高麗菜絲與味噌湯都可以免費續加吃到飽。
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、摩斯漢堡、漢堡王、三商炸雞、Popeyes、德克士脆皮炸雞、福勝亭、粥大福
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞2月23日至3月31日，全台門市228連假爽吃「一起挺優惠券」，連歡樂送優惠都有好康，38張優惠券最高省下2538元。
◾️買一送一！中杯可口可樂、Zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰焦糖奶茶、金選美式咖啡（冰／熱）7大飲品「買一送一」。
◾️兩件59元起！薯餅兩件59元；大薯、6塊雞塊「兩件99元」，平均50元有找；豬肉滿福堡兩件69元，平均不到35元。
◾️四件大套餐101元起！五件組套餐169元起、雙人套餐209元起；早餐套餐更超值79元起。
必勝客表示，即日起至3月2日，228連假也能吃披薩優惠：
◾️買一送一！巧克力QQ球5顆「買一送一」59元；買起司三重奏豬肉條「免費送小份薯金幣」75元。
◾️披薩買1送2！推薦外帶丸勝章魚燒披薩買大送大、再送大可樂。
◾️11款大披薩199元！必勝客平日外帶單點11款大披薩199元，口味包括：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、蒜香起司燻雞培根，推薦雙拼口味有「四小福＋照燒雞」、「四小福＋熱帶鳳梨海鮮總匯」，一次滿足兩種願望。
◾️套餐55折！必勝客PK APP限定「發財開吃餐」499元起，1個大披薩＋3款副食＋1瓶飲料打55折；另有「財運噴發餐」888元起，1個火山熔岩餅皮大披薩＋1個大披薩＋2樣副食＋1瓶飲料也是55折。
肯德基：6顆蛋撻禮盒199元！7塊炸雞桶299元 優惠碼快收
肯德基表示，炸雞桶、蛋撻兩大優惠碼放送：
◾️優惠碼「50484」：原味蛋撻6顆禮盒199元、下殺77折
◾️優惠碼「50483」：7塊咔啦脆雞桶299元、下殺6折
達美樂：買1送2！吃爆四強披薩新品半價優惠
達美樂228連假開吃買1送2、披薩新品半價優惠：
◾️買1送2！優惠代碼「131169」：外帶買大披薩送大披薩再送可樂，只要590元起（限經典與招牌系列口味）。
◾️新品半價優惠！優惠代碼「911480」：吃爆四強披薩外帶340元（至3月8日）。
◾️優惠代碼「797041」：外帶精選口味火山大披薩299元。
拿坡里：買一送一！外帶小披薩169元起
拿坡里披薩・炸雞表示，全台門市228連假開吃披薩優惠：
◾️買一送一！即日起至3月4日，拿坡里新品「大披薩買一送一」優惠，外帶兩個大披薩特價490元（原價880元）！指定口味包含：金賞烏魚子／濃起司五重／招牌牛丼／雙享口味，免費送大披薩（口味任選）。
◾️拿坡里小披薩169元、大披薩269元，到店內用或外帶都有優惠。
三商炸雞表示，即日起至3月16日，228連假也有炸雞優惠：
◾️買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
◾️外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元）
摩斯漢堡：咖啡、奶茶「第二杯10元」！228連假優惠吃到3月
摩斯漢堡表示，228連假優惠吃到3月：
◾️第二杯10元！2月24日至3月8日，大杯摩斯咖啡／摩斯經典奶茶「第二杯10元」。
◾️2月23日至3月8日，三款指定飲品「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」，任選2杯85元優惠。
MOS Order App「MOS跨店取」2月23日至3月15日，期間推出限時限量組合（每項優惠限量千組，售完為止）：
◾️「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」2入套組優惠價170元
◾️「大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶」任選6杯優惠價210元
漢堡王：買一送一！1+1自由配69元起
漢堡王即日起至3月31日，228連假開吃「新春好食光」優惠券，包括雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等多款點心、人氣飲料都「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」只要99元百元有找、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元好划算。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
德克士脆皮炸雞：買一送一！買漢堡送漢堡
德克士脆皮炸雞表示，即日起至3月4日，228連假優惠開吃：
◾️買一送一！檸檬Light買一送一，2杯65元
◾️買漢堡送漢堡！買黃金龍蝦風味Q蝦堡送香酥脆雞堡，2顆漢堡149元
◾️套餐89元起！「超省派」套餐99元：4塊德克士雞塊＋紫金QQ球＋香黃地瓜薯（大）、「超值派」套餐119元：芝士嫩雞腿堡＋4塊雞塊＋紫金QQ球＋冰紅茶（M）。
Popeyes：免費送「肯瓊裹漿脆脆薯條」！
Popeyes表示，即日起至3月13日，凡到店不限金額消費免費送「肯瓊裹漿脆脆薯條S」乙份。
粥大福：泡菜起司牛肉粥買一送一！小菜也買一送一
粥大福表示，即日起至3月10日，Uber Eats外送平台限定，泡菜起司牛肉粥、招牌滷鴨血、脆皮豬頭皮「買一送一」優惠！
提醒大家，詳細活動內容請見活動頁面說明；粥大福與 Uber Eats 保有活動最終解釋與修改權利。
福勝亭：雙人套餐82折！每人200元有找 飯菜湯吃到飽
福勝亭表示，即日起至2月28日連假，憑活動截圖至全台門市，開吃套餐82折優惠：
◾️「開運豬排定食＋鮮嫩炸雞柳定食」雙人套餐特價399元：附涼拌小菜1份與飲料2杯（原價555元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食」雙人套餐特價399元：附涼拌小菜1份與飲料2杯（原價555元）
幫大家試算，平均每人200元有找，內用定食均附醬菜與蒟蒻飲，而且白飯、高麗菜絲與味噌湯都可以免費續加吃到飽。