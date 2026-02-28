2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段激戰持續，中華男籃在歷經「台韓大戰」的惡戰後，已抵達菲律賓馬尼拉，備戰3月1日對陣中國大陸隊的關鍵戰役。然而，中華隊上一場傷了前鋒馬建豪因傷確定缺陣，籃協今（28）日確定正式名單，教練團決定由旅日好手游艾喆遞補進入12人名單。
馬建豪韌帶撕裂休養8周 游艾喆重回陣容
中華隊在昨日擊敗韓國的比賽中付出慘痛代價，主力前鋒馬建豪在比賽中不慎扭傷右腳踝，經今日診斷確定為腳踝韌帶撕裂傷，預計將缺席6至8周。馬建豪身高200公分，原是球隊重要的鋒線戰力。
針對此空缺，先前在對韓之戰意外落選、被視為最大遺珠的旅日球星游艾喆，獲教練團徵召頂替。雖然外界曾預測可能由中鋒譚傑龍補強禁區，但最終總教練圖奇（Gianluca Tucci）選擇增補控衛戰力。
5名控衛陣容引發討論 圖奇：真的是不得已
隨著游艾喆的入選，加上陣中原有的陳盈駿、林庭謙、高錦瑋與丁聖儒，中華隊12人名單中竟包含5名控球後衛，引發球迷熱烈討論。總教練圖奇在當地接受媒體訪問時坦言控衛人數確實有點多，但很需要更多的控球人手，也點名譚傑龍經驗確實較為欠缺。
中華男籃12人球員名單
中國男籃12人球員名單
|姓名
|位置
|背號
|林秉聖 (Benson Lin)
|控球後衛 (Point Guard)
|0
|A. Yu (游艾喆)
|控球後衛 (Point Guard)
|丁聖儒 (Sheng-Ju Ting)
|控球後衛 (Point Guard)
|3
|劉錚 (Cheng Liu)
|前鋒 (Forward)
|5
|陳盈駿 (Ray Chen)
|控球後衛 (Point Guard)
|9
|李啟瑋 (Jackie Li)
|得分後衛 (Shooting Guard)
|12
|雷蒙恩 (Samuel Manu)
|大前鋒 (Power Forward)
|33
|高柏鎧 (Brandon Gilbeck)
|中鋒 (Center)
|34
|盧峻翔 (Justin Lu)
|小前鋒 (Small Forward)
|39
|高錦瑋 (Jin Wei Gao)
|後衛 (Guard)
|55
|陳冠全 (Kuan-Chuan Chen)
|中鋒 (Center)
|62
|曾祥鈞 (Jack Tseng)
|中鋒 (Center)
|88
|姓名
|位置
|背號
|高詩岩 (Shiyan Gao)
|控球後衛 (Point Guard)
|0
|趙繼偉 (Jiwei Zhao)
|後衛 (Guard)
|4
|廖三寧 (Sanning Liao)
|得分後衛 (Shooting Guard)
|5
|趙睿 (Rui Zhao)
|後衛 (Guard)
|8
|余嘉豪 (Jiahao Yu)
|中鋒 (Center)
|11
|李弘權 (Hongquan Li)
|大前鋒 (Power Forward)
|14
|焦泊喬 (Boqiao Jiao)
|中鋒 (Center)
|16
|胡金秋 (Jinqiu Hu)
|中鋒 (Center)
|21
|賀希寧 (Xining He)
|前鋒 (Forward)
|23
|朱俊龍 (Junlong Zhu)
|小前鋒 (Small Forward)
|26
|王浩然 (Haoran Wang)
|大前鋒 (Power Forward)
|33
|張鎮麟 (Zhenlin Zhang)
|大前鋒 (Power Forward)
|77