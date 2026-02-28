我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華男籃對戰中國大陸12人球員名單。（圖／中華籃協提供）

姓名 位置 背號 林秉聖 (Benson Lin) 控球後衛 (Point Guard) 0 A. Yu (游艾喆) 控球後衛 (Point Guard) 丁聖儒 (Sheng-Ju Ting) 控球後衛 (Point Guard) 3 劉錚 (Cheng Liu) 前鋒 (Forward) 5 陳盈駿 (Ray Chen) 控球後衛 (Point Guard) 9 李啟瑋 (Jackie Li) 得分後衛 (Shooting Guard) 12 雷蒙恩 (Samuel Manu) 大前鋒 (Power Forward) 33 高柏鎧 (Brandon Gilbeck) 中鋒 (Center) 34 盧峻翔 (Justin Lu) 小前鋒 (Small Forward) 39 高錦瑋 (Jin Wei Gao) 後衛 (Guard) 55 陳冠全 (Kuan-Chuan Chen) 中鋒 (Center) 62 曾祥鈞 (Jack Tseng) 中鋒 (Center) 88

姓名 位置 背號 高詩岩 (Shiyan Gao) 控球後衛 (Point Guard) 0 趙繼偉 (Jiwei Zhao) 後衛 (Guard) 4 廖三寧 (Sanning Liao) 得分後衛 (Shooting Guard) 5 趙睿 (Rui Zhao) 後衛 (Guard) 8 余嘉豪 (Jiahao Yu) 中鋒 (Center) 11 李弘權 (Hongquan Li) 大前鋒 (Power Forward) 14 焦泊喬 (Boqiao Jiao) 中鋒 (Center) 16 胡金秋 (Jinqiu Hu) 中鋒 (Center) 21 賀希寧 (Xining He) 前鋒 (Forward) 23 朱俊龍 (Junlong Zhu) 小前鋒 (Small Forward) 26 王浩然 (Haoran Wang) 大前鋒 (Power Forward) 33 張鎮麟 (Zhenlin Zhang) 大前鋒 (Power Forward) 77

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段激戰持續，中華男籃在歷經「台韓大戰」的惡戰後，已抵達菲律賓馬尼拉，備戰3月1日對陣中國大陸隊的關鍵戰役。然而，中華隊上一場傷了前鋒馬建豪因傷確定缺陣，籃協今（28）日確定正式名單，教練團決定由旅日好手游艾喆遞補進入12人名單。中華隊在昨日擊敗韓國的比賽中付出慘痛代價，主力前鋒馬建豪在比賽中不慎扭傷右腳踝，經今日診斷確定為腳踝韌帶撕裂傷，預計將缺席6至8周。馬建豪身高200公分，原是球隊重要的鋒線戰力。針對此空缺，先前在對韓之戰意外落選、被視為最大遺珠的旅日球星游艾喆，獲教練團徵召頂替。雖然外界曾預測可能由中鋒譚傑龍補強禁區，但最終總教練圖奇（Gianluca Tucci）選擇增補控衛戰力。隨著游艾喆的入選，加上陣中原有的陳盈駿、林庭謙、高錦瑋與丁聖儒，中華隊12人名單中竟包含5名控球後衛，引發球迷熱烈討論。總教練圖奇在當地接受媒體訪問時坦言控衛人數確實有點多，但很需要更多的控球人手，也點名譚傑龍經驗確實較為欠缺。